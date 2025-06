Los sindicatos se manifestarán por un convenio autonómico para centros de menores en Aragón

Los sindicatos UGT, CCOO y CGT Aragón saldrán a las calles el próximo jueves 26 de junio para denunciar la "pasividad" de Gobierno de Jorge Azcón ante la precaria situación que, denuncian, sufren los trabajadores de los centros de menores en la comunidad y pedirán un convenio autonómico similar al de otras comunidades como Navarra o Valencia.

La concentración se llevará a cabo un mes después de que Aragón haya registrado varios casos de agresiones a educadoras por parte de menores tutelados, en centros como Kairós o Aldeas Infantiles, y que se suman al caso de Belén, la trabajadora que fue asesinada en Badajoz mientras desempeñaba su labor profesional en un piso de medidas judiciales.

Pese a estos sucesos, los convocantes han denunciado que "todo sigue igual", motivo por el que exigen que el Gobierno autonómico, la administración con competencia exclusiva en esta materia, intervenga para garantizar la calidad de un servicio que fue externalizado hace ya dos décadas. "O nos lo tomamos en serio o no va a haber educadores. No solo hablamos de salario, jornadas laborales, ratios de personal o condiciones: hay centros en los que solo hay un educador por la noche. Es una vergüenza que la consejería no ponga los medios suficientes", ha señalado la secretaria del sector de servicios sociales de UGT Servicios Públicos, Angélica Mazo.

Los representantes sindicales han dicho que a cada trabajador social le suelen corresponder una decena de menores, sumados a las posibles incorporaciones por emergencias. Con unas largas jornadas, acaban percibiendo salarios que rozan el SMI y cuyas cifras desde comienzos de siglo no han acompañado la subida del salario mínimo.

Si bien han asegurado que se reunieron con las patronales hace más de medio año para iniciar una negociación, no se ha producido ningún avance por parte del lado empresarial, que se negó, han comentado, a las mejoras en salarios, horarios o permisos.

Mazo ha criticado, además, que la administración se una a ellas en un "juego sucio" en el que no les autorice las modificaciones que propusieron. El PP ya rechazó una iniciativa que contemplaba un posible convenio autonómico o acuerdo que mejorara las condiciones laborales actuales y tampoco optó por celebrar desde la consejería de Bienestar Social la creación de una comisión de trabajo entre sindicatos, empresas y administración.

Sí han reconocido que el Gobierno aragonés ofreció a todas las trabajadoras un sistema similar a un botón "del pánico", pero han dudado de su utilidad en base a los bajos ratios de personal con que cuenta este sector, que agrupa a unas 600 personas dentro de la comunidad.

Por todo esto, los sindicatos convocantes han exigido que se avance en la equiparación del salario del personal público y que se produzca una definición real del tipo de centros de menores de la comunidad, y agrupar así a un determinado perfil de usuarios, como se preveía en un inicio. También han solicitado que se lleven a cabo las auditorías correspondientes que aseguren el cumplimiento de los contratos, algo que, critican, no ha sucedido.

Por todo ello, UGT, CCOO y CGT Aragón han convocado una serie de protestas previas a la concentración, entre ellas la que ya ha tenido lugar frente a la puerta de Rey Ardid y Kairos, y las que tienen planeadas para Aldeas Infantiles e YMCA (12 de junio) y Ozanam (19 de junio).En cuanto a la movilización principal, será el 26 de junio: en Huesca a las 10.00 horas frente a la sede del Instituto Aragonés de Servicios Sociales (IASS); en Teruel en la calle Sainz Gadea y en Zaragoza en la plaza de España.