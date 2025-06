Bermúdez de Castro llevará a las Cortes una ampliación de crédito para pagar la subida salarial de los funcionarios

El consejero de Hacienda, Roberto Bermúdez de Castro, llevará a las Cortes un decreto ley de ampliación de crédito para abonar la subida salarial de los funcionarios y algunas subvenciones nominativas, como las de los agentes sociales, aunque todavía no hay acuerdo sobre dicha subida. La próxima semana, junto a la vicepresidenta del Gobierno y consejera de Economía, Mar Vaquero, contactará con los grupos parlamentarios de cara a conseguir el mayor consenso para este decreto ley ante la situación de prórroga presupuestaria en la que se encuentra la comunidad este año por falta de acuerdos parlamentarios, según ha reconocido el propio Bermúdez de Castro, quien ha añadido que "sí" que habrá más decretos leyes.

El titular de Hacienda ha apuntado que deben el 0,5 del año pasado de la subida salarial que no se puede pagar hasta que no dé permiso el Gobierno central y que no sabe si este año el acuerdo será del 2,5, pero que "sin saberlo", llevará el decreto ley que confía que cuente con el mayor consenso.

El consejero ha comparecido, a petición del PSOE, ante el pleno de las Cortes para informar sobre la gestión de la prórroga del presupuesto para 2025, donde ha apuntado que es mejor "tenerlos que no" y ha defendido, ante la situación descrita previamente por el diputado socialista Óscar Galeano, que al menos tiene una prórroga acorde "con la realidad de la Cámara" frente a otros en el país cuyo último presupuesto fue aprobado por un parlamento "distinto" al elegido por las urnas. Bermúdez de Castro ha calculado que se cerrará el presupuesto con un déficit del 0,3 ó 0,4 % después de haber tenido superávit el año anterior y situado la ejecución presupuestaria en mayo en el 35,24 %, prácticamente igual al 35,98 del pasado año, mientras que en el capítulo de inversiones hay 3 millones menos ejecutados que en 2024.

En el capítulo I, la ejecución es del 37,88 este año frente al 37,64 del anterior, ha dicho el consejero, quien ha explicado que existen más de 300 procesos selectivos de personal en marcha y van "lo más rápido posible" para que las bolsas de interinos sean "más ágiles", aunque "no tienen capacidad jurídica para hacerlo más. Sobre la sección 30, con unos 200 millones de euros, ha asegurado que "no la tocan" si no es para obras de emergencia, y que se guardan para compromisos de fin de año.

Bermúdez de Castro ha negado que Aragón tenga problemas de tesorería y que se estén paralizando nuevas inversiones incluidas en el presupuesto como el DAT Alierta o la reforma de urgencias del hospital de Calatayud, que se están ejecutando, al igual que las helisuperficies, y ha recalcado que ni las políticas de educación, ni las de sanidad o vivienda se están viendo afectadas por la situación de prórroga. Aunque el consejero firmó el pasado viernes la orden para la elaboración de los presupuestos para 2026, en su intervención el socialista Óscar Galeano ha señalado que cada vez que el líder de Vox en Aragón, Alejandro Nolasco, "sube a la tribuna, las apuestas bajan" para esas cuentas, ha afeado que el PP vaya a finalizar su segundo año en el Gobierno de Aragón con la prórroga de un presupuesto acordado con Vox a finales de 2023 -cuando eran socios- y "no adaptado" a las necesidades de los aragoneses en 2025. Galeano ha criticado la "opacidad" del ejecutivo para dar información sobre la situación de prórroga pese al renovado Portal de Transparencia, que no es "transparente", ha dicho, y la "mala" dotación de los capítulos I de los departamentos de Educación o Sanidad.