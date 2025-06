Los correctores de la PAU 2025 en Aragón: "No he puesto ningún diez"

Día crucial para los estudiantes aragoneses. Este miércoles, los alumnos han conocido las calificaciones de las pruebas de la PAU que realizaron la semana pasada y que marcarán las notas de corte para acceder a los grados universitarios. Las reciben, la mayoría de ellos, desde pisos compartidos con sus amigos en Salou y con una incertidumbre algo mayor a la de años anteriores porque esta vez la prueba ha sido más "competencial".

Las puntuaciones no llegan a ellos por obra de magia, sino después del intenso trabajo de los cientos de docentes de Aragón que se han prestado a corregir estos exámenes de forma voluntaria. Entre ellos está Fernando Núñez (nombre ficticio), profesor de Física de un instituto zaragozano. Fue precisamente el de su materia un examen polémico porque en un ejercicio faltaban datos y los docentes tuvieron que interrumpir la prueba para indicar las correcciones necesarias. Pero, asegura Núñez, al final "no ha sido para tanto".

El docente señala que aquella pregunta "no ha sido determinante" -"el que lo sabía hacer lo ha hecho bien", afirma- e indica que "las notas han sido un poco peores que el año anterior, pero porque había mucha más materia, no por complejidad".

El profesor desarrolla a qué se refiere: "A nivel estructura, se nos propuso un examen orientativo. Este no era más competencial, sino que lo que cambiaba es que no había tanta opcionalidad como en años anteriores. Es verdad que en otras ocasiones era una prueba muy asequible porque, por decirlo de alguna manera, podías no estudiarte media asignatura. Pero este año no, este año había una parte obligatoria de todos los temas. Esa era la complejidad real".

Por eso, dice, había más "miedo" entre los estudiantes. Con todo, Núñez señala que en su instituto "los resultados han sido buenos". "Las notas con las que han terminado Bachillerato y las notas que han sacado en la PAU son similares, pueden estar 0,7 décimas por arriba o por abajo, pero es normal. Es más por haberse puesto nervioso, por hacer muchos exámenes seguidos, etc.", apunta. Así, el docente incide en que "no ha visto muchas discrepancias" entre los resultados del curso y los de las pruebas de acceso a la universidad.

Núñez habla además desde la experiencia, ya que esta no era su primera vez como corrector de la PAU. El profesor de Física cuenta que evaluar estas pruebas le parece un proceso "interesante" que sirve a los docentes de 2º de Bachillerato para "estar al día del nivel que tienen los alumnos". Según indica, entre los correctores hay profesores universitarios y, en su mayoría, de institutos. Algunos son designados -los mínimos- y, los demás, se presentan de forma voluntaria. La retribución económica ronda los 600 euros.

Este es su caso y también el de Teresa Hurtado (nombre ficticio), profesora de Lengua Castellana y Literatura en un instituto de Zaragoza. Hurtado comparte sensaciones con Núñez, pues también ella ha visto "notas más bajas" en su materia. La docente recuerda las correcciones que hizo en años pasados y explica que, aunque el número de aprobados es similar, esta vez ha puesto "menos nueves y ochos". "No he puesto ningún diez", dice. Y, aunque afirma que "las notas medias han bajado mucho", considera que "el nivel no ha bajado".

Literatura, la parte del examen de Lengua que "peor ha salido"

Una de las cuestiones que preocupaba de forma destacada era la ortografía, ya que los cambios introducidos en la PAU 2025 implicaban que se podían restar hasta dos puntos por un error. "Había mucho miedo a esto pero no ha ido mal. He corregido muchos exámenes que no han tenido ninguna falta y otros que solo una", asegura Hurtado.

En lo que sí pone el foco la docente es en la Literatura, que considera que es "lo que peor ha salido". "Mi impresión es que los cambios ahí han afectado mucho. Es algo que se ha notado. Las notas empezaron a bajar cuando corregía esa parte", revela. Sus compañeras de departamento comparten con ella la sensación de que "era difícil conseguir los tres puntos" de esta parte.

Hurtado ya preveía que era posible una bajada de las notas, y así se lo advertía a algunos de sus compañeros. "Los estudiantes salieron muy contentos del examen, y yo ya dije que tuvieran algo de cuidado porque había algunas líneas escondidas que iban a hacer bajar la nota", cuenta.

Pero, como recuerda Núñez, todavía no saben cómo de contentos están sus alumnos ni si sus notas darán para entrar o no en los grados que quieren. "A ver cuando se publiquen las medias... Ha bajado un poco y era lo que esperábamos aunque no lo que deseábamos", afirma.