Una gala que da visibilidad al empuje del tejido empresarial en el crecimiento de Aragón

Los Premios Empresa del Año Banco Sabadell volvieron a reconocer ayer el talento, la innovación, la sostenibilidad, el impacto social, la trayectoria y el impulso internacional de aquellas empresas y empresarios que son referentes y contribuyen a que Aragón sea un motor activo en diferentes sectores estratégicos en la escena nacional e internacional. Más de 200 invitados fueron testigos en Aura Restaurante de la entrega de unos galardones que cumplen su segunda edición y están organizados por EL PERIÓDICO DE ARAGÓN, perteneciente el grupo Prensa Ibérica, y Banco Sabadell.

La velada comenzó con una copa de bienvenida y photocall, antes de que todos los asistentes accediesen al Salón Aura Puente para disfrutar de la ceremonia a orillas del Ebro. Con la periodista Laura Carnicero, como presentadora de la gala, y tras los discursos de bienvenida de Aitor Moll, consejero delegado de Prensa Ibérica, y de Iñaki Navarro, director general adjunto y director Territorial Norte de Banco Sabadell, se desarrolló la entrega de los premios a cada uno de los galardonados. La vicepresidenta de Aragón, Mar Vaquero, cerró el acto institucional.

Los Premios Empresa del Año Banco Sabadell volvieron a convertirse en un lugar de encuentro de instituciones y compañías. El evento contó con la presencia de los responsables de Avanza, Cámara de Zaragoza, Circe, Ebroacero, Eigo, Embou, Endesa, Esic, Feria de Zaragoza, Forestalia, Grupo Los Sitios, Hierros Alfonso, Iberdrola, Integra, La Zaragozana, Querqus, Rasmia, Tecnyconta, Tereos, Trilux y Úbico, entre otras empresas, junto a las premiadas (Sphere, Vitalia, Adiego, Sesé, Edelvives, Certest Biotec, Samca y José Agustín Lalaguna, de Levitec). También estuvieron representados organismos y entidades como CEOE Aragón, Asociación de Jóvenes Empresarios de Zaragoza, Asociación de Directivos y Ejecutivos de Aragón, Aragón Exterior, Instituto Aragonés de Fomento y Aragón Plataforma Logística.

B Vocal amenizó la velada con sus voces como único instrumento y su elegante puesta en escena. El grupo aragonés de música a capela deleitó a los presentes con una versión de Bad Romance de Lady Gaga y un mix de Avicii que incluyó los temas Hey brother, Wake me up, Titanium y Can’t hold us.

Después de la entrega de los reconocimientos, premiados, finalistas, patrocinadores, colaboradores e invitados disfrutaron de un cóctel-cena. Entre las deliciosas creaciones culinarias que sirvió Aura Restaurante –un espacio único para grandes eventos sociales y empresariales en Zaragoza–, pudieron degustar el montado de jamón ibérico con pan y tomate; tramezzini de salmón y queso crema; macarrón de cremoso de Letux; steak tartar sobre pan negro; ensaladillaAura con espuma de mahonesa; como también la papa arrugá con mojo; gamba en brocheta en milanesa de panko; croqueta de carabinero; pepito de ternera fideuá con calamarcitos; o la mandarina en dos tragos. Todo ello acompañado de refrescos, cervezas y vinos seleccionados.