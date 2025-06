Grupo Vitalia, Premio Empresa con Mayor Impacto Social: "Hemos implementado un modelo muy innovador en toda España"

Grupo Vitalia ha sido reconocida como Empresa con más Impacto Social en la segunda edición de los Premios Empresa del Año Banco Sabadell. Lo ha recibido José María Cosculluela, CEO de la compañía, de manos de Cristina Sánchez, directora-gerente de EL PERIÓDICO DE ARAGÓN. Cosculluela ha asegurado que es "un honor recibir este premio" cuando "hoy el grupo cumple 25 años de historia". "Somos el segundo operador del sector en España, hemos superado las 11.000 camas y los 6.000 empleados de auténtico talento", ha destacado.

Cosculluela ha subrayado, además, que Vitalia "ha implementado un modelo muy innovador en toda España con la creación de pequeñas unidades de convivencia de 15 personas, copiado del Pirineo aragonés". En La Fueva nació esta empresa que "ha implantado su sello aragonés en todo el país".

Grupo Vitalia es la segunda empresa en el sector geriátrico de España en número de plazas ofertadas y primera, en expansión. La compañía, además de dar servicio a miles de residentes en el territorio nacional, también da empleo a más de 6.000 personas, unos datos que son la mejor muestra del impacto social de Grupo Vitalia.

Con un claro carácter aragonés, pues su sede está en Zaragoza y su CEO es de La Fueva (Huesca), la compañía se caracteriza por la atención personalizada a los residentes, quienes pueden disfrutar de las máximas comodidades y de las más avanzadas técnicas y tecnologías en medicina y, sobre todo, en neurorehabilitación, ámbito del que son especialistas.

Grupo Vitalia lidera el cambio del modelo residencial en nuestro país, apostando por el proyecto Casas para vivir con jardín. Esta iniciativa favorece la convivencia familiar y pretende que el residente se sienta como en casa, priorizando el ocio y las actividades al aire libre para evitar el sedentarismo de las personas mayores.

Su propuesta, no obstante, no acaba aquí, ya que su próximo objetivo es domicializar sus servicios. Es decir, que la persona no tenga que ingresar en uno de sus centros para estar atendido, sino llevar la atención y el cuidado a casa de aquel que lo necesite. Actualmente, además, cuenta con 27 centros en construcción para dar servicio a casi 5.000 personas más.