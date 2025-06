El MNAC dará el lunes un paso clave para el regreso de las pinturas de Sijena a Aragón

Batalla estratégica con final judicial y fecha clave para su final. El Museo Nacional de Arte de Cataluña (MNAC) reunirá a su patronato el próximo lunes, 16 de junio, para tomar una decisión que aclare algo más el futuro de las pinturas murales de Sijena. A ambos lados de la franja las posiciones parecen comunes, con el respeto máximo a la sentencia del Tribunal Supremo que ordena el regreso de los bienes a Aragón, pero con voces desde Cataluña que reclaman llevar la contraria a la Justicia. Mientras el reloj cuenta las horas hasta el lunes, ambos "bandos" del conflicto patrimonial lanzan cartas sobre una mesa donde la estrategia política y mediática pugnan por una victoria que el Supremo ya asignó al Gobierno de Aragón.

La reunión del patronato del MNAC es el siguiente paso de calado. El órgano directivo lo componen el Ministerio de Cultura -liderado por el catalán Ernest Urtasun-, la Generalitat de Cataluña y el Ayuntamiento de Barcelona. Representantes de las tres instituciones decidirán el lunes qué hacer. Hasta ahora, las fuerzas se decantan por cumplir la sentencia: tanto Urtasun como el president Salvador Illa han manifestado que acatarán las órdenes del juez. En el consistorio barcelonés, la situación es más difusa desde que la semana pasada los grupos municipales sacarán adelante una proposición para que las pinturas se quedasen en la Ciudad Condal.

La escueta respuesta de Urtasun estuvo vinculada a la de Illa. El ministro de Cultura considera que "hay que acatar la sentencia" y pidió desde su escaño en el Congreso de los Diputados esperar a la valoración del patronato este próximo lunes. Obvió, eso sí, que el propio Ministerio de Cultura forma parte del órgano rector del MNAC, por lo que tendrá voz y voto para decidir qué resuelve el MNAC.

Más de lo mismo en el caso de Salvador Illa. El president defendió desde un primer momento la ejecución de la sentencia del Supremo, es decir, el regreso de los bienes a Aragón. Pero siempre dejando claro que su Gobierno escuchará "criterios técnicos". Desde Cataluña, los informes que se esgrimen es que el traslado es "imposible" y advierten de "daños irreparables", poniendo "la vibración" como el elemento dañino que puede acabar con las piezas. Los mismos informes, hasta que el MNAC tuvo que recordarlo, no citaban los traslados que las pinturas murales de Sijena habían vivido en varias ocasiones.

Los arcos, joyas del románico español, habían viajado hasta Nueva York o Londres para participar en importantes exposiciones. En todos los casos, fueron "fragmentos" y nunca las piezas al completo. Las pinturas murales de Sijena también tuvieron movimiento por dentro del MNAC, cuyo edificio se reformó entre 1987 y 1995. Durante ese período, tanto los murales de Sijena como muchas otras piezas del museo catalán tuvieron que depositarse en los almacenes para sacar adelante la reforma del edificio.

Illa volvió a decir ayer que cumplirá la sentencia y que escucha los criterios técnicos, pero quiso endurecer su discurso hacia Aragón. "Aquí no había expolio ni nada de todo esto", declaró en una entrevista en Rac1, en la que también advirtió que su Gobierno "no dejará que se habla de Cataluña ni del MNAC".

El Gobierno de Aragón espera colaboración institucional

El propio Illa declaró en la entrevista con la emisora catalana que pudo hablar la semana pasada, durante la Conferencia de Presidentes celebrada en Barcelona, con el presidente de Aragón, Jorge Azcón. "Lo he dejado claro a quien tenía que dejarlo claro", defendió Illa, que comentó "no tener por costumbre" incumplir las sentencias.

En el diálogo con Azcón en la capital catalana, Illa recibió de manos del presidente aragonés el contacto de la jefa de servicio de Patrimonio Cultural del Gobierno de Aragón. Es la persona elegida por la DGA para entablar relaciones con los técnicos patrimoniales de la Generalitat. Sobre aquel encuentro, Azcón ya comentaba la necesidad de que los profesionales aragoneses pudieran entrar al MNAC para observar la situación de las obras y continuar con la preparación de un protocolo de traslado hasta el Monasterio de Sijena.

Ayer el Gobierno de Aragón volvió a ratificar esa postura de Azcón. El Consejo de Gobierno ratificó el apoyo a las cartas enviadas por la consejera de Cultura, Tomasa Hernández, al ministro Urtasun y a la dirección del MNAC para llamar a la colaboración institucional y a cumplir con la sentencia que dice que los bienes deben volver a Aragón. En la misiva al museo, Hernández solicita que "en los próximos días" los técnicos aragoneses puedan acudir al MNAC para estudiar cómo están las piezas.

En el texto, la consejera aragonesa insiste en su obligación de defender el patrimonio autonómico y en el texto del Supremo que da la razón a Aragón. También, en una colaboración institucional que llega con deberes a Urtasun: Hernández pide al ministro que su equipo, en la reunión del patronato, se posicione del lado de Aragón y trabaje para que las piezas regresen a Sijena.

Más contundente que Hernández fue la portavoz de la DGA, Mar Vaquero, que avisó de que el Gobierno de Aragón "no descarta" solicitar la ejecución forzosa de la sentencia si el MNAC no cumple con los plazos establecidos por el juez. Desde el pasado 27 de mayo, cuando se dio a conocer la sentencia, el museo catalán tenía 20 días para comunicar que iba a cumplir con el mandato del Supremo. Vaquero aseguró que la DGA "no abandonará ninguno de los procedimientos que ampara la ley" para lograr el regreso de las pinturas murales a la comunidad.

Además de los agentes implicados, agitadores externos. Exconsellers de Cultura de la Generalitat rechazaron el traslado a Aragón de las piezas y ayer, Urtasun dio su respuesta al ser preguntado por Junts. Los independentistas catalanes calificaron de "españolismo rancio", promovido por "políticos mediocres" el retorno de las pinturas a Aragón y advirtieron al ministro de que, para ellos, si apoyaba a Aragón en el conflicto se uniría a "bárbaros culturales".

Aragón y Cataluña mueven sus fichas para resolver el conflicto del arte sacro, enquistado entre ambas comunidades desde hace décadas. Los unos cuentan con una sentencia del Supremo que no deja lugar a dudas, los otros piensan cómo salir del atolladero, apoyados en unos informes técnicos que también tienen contraprestación favorable a la comunidad aragonesa. Cinco días para la reunión del patronato del MNAC. 120 horas para un paso fundamental para el futuro de las pinturas murales de Sijena.