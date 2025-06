Las trabajadoras de Alcampo del sindicato OSTA, contra el "oscurantismo" del ERE: "Esto es más que precarizar, es sumisión"

Ellas lo definen como un mal trueque. Al grito de "nuestros derechos no están de oferta" cerca de cincuenta trabajadoras de Alcampo pertenecientes al sindicato OSTA (Organización Sindical de Trabajadores de Aragón), mayoría mujeres, se han manifestado este jueves en la Plaza Utrillas de Zaragoza contra el ERE nacional que, dicen, se está negociando a sus espaldas. De los 144 supermercados existentes de esta cadena a nivel nacional, 37 se encuentran en la comunidad.

Mientras en Madrid la negociación del ERE de la cadena de supermercados Alcampo sigue su curso con la presencia de sindicatos como CCOO, UGT y la Confederación Sindical Independiente Fetico, en Zaragoza OSTA se ha hecho eco del malestar, una organización minoritaria que busca estar presente al menos en esa mesa de negociación. "Es un poco oscurantismo. No sabemos en qué nos va a afectar y en qué no porque todos los sindicatos pequeños nos hemos quedado fuera", explica Pilar Ruiz, delegada sindical de OSTA y presidenta del Comité de tiendas de Zaragoza de Supermercados Alcampo.

Según esta portavoz, pese a que se haya reducido el endurecimiento de las medidas, lo que les dan a cambio no les convence: "Es verdad que empezaron con 700 y pico despidos y 25 cierres, que esto ha pasado a 500 y pico despidos y 8 cierres menos, pero a condición de pasar a un formato 7D7". Esto se traduce, según Ruiz, en "abrir desde las 7 de la mañana hasta la 1 de la madrugada incluyendo Navidad, Reyes, el Pilar - absolutamente todos los días del año - sin ningún tipo de compensación económica más que el descanso semanal que te corresponda". Además, según "lo que han oído" estas trabajadoras, se pretende reducir la jornada de 40 a 30 horas semanales "voluntariamente".

Este formato "ya lo teníamos aquí, sobre todo en Aragón" a juicio de María Pilar Casado, delegada del comité de OSTA en Zaragoza de Supermercados Alcampo. A las personas, asegura, que no acepten las nuevas condiciones "les van a dar hasta 24 días por año máximo 10 mensualidades, o sea que no todo el mundo va a salir con la oferta de las 18 mensualidades que hasta ahora planteaba la empresa". Lo que lo convierte, a su juicio en un "ERE a la carta".

Olga Gómez, responsable del sector de supermercados del sindicato OSTA, señala que, "desde que la empresa comunicó su intención de abrir un expediente de extinción de empleo estamos totalmente en contra". No hay causas detrás, según ella, y advierte, a modo de contexto que "hace poco más de 2 años esta empresa compró otra, del Día, en más de 200 centros de trabajo con un montón de trabajadores". Esta responsable también reivindica su labor poniendo sobre la mesa "la exposición" a la que se sometieron los trabajadores de supermercados durante la pandemia y por la cual estas empresas "ganaron dinero a espuertas".

Ahora viene, según Gómez "la sorpresa de que los hábitos de compra han cambiado y que tienen sobredimensionada la plantilla cuando entendemos que no es cierto". Cuenta que "día tras día" las delegadas en los centros de trabajo constatan "las modificaciones de horario, la falta de personal constante y condiciones precarias que les impide conciliar", sobre todo a las mujeres, "que son mayoría". Otro aspecto a tener en cuenta, según Gómez, es la edad de estas trabajadoras: "Son gente en muchos casos con antigüedades de más de 40 años en la empresa que están prontas a jubilarse y eso les va a perjudicar de cara a su jubilación".

"Dicen que es voluntario, pero yo si tengo que comer no es voluntario. O cojo lo que me dan o me voy a mi casa", sentencia Pilar Ruiz, que recoge el sentir de unas 1.400 trabajadoras de Alcampo zaragozanas. Pero hay más y "no se pueden cambiar sus jornadas así como así". Aunque la proporción como sindicato minoritario no les permita el voto ni la participación, desde OSTA en Aragón piden "tener voz" y transparencia de las negociaciones de este ERE que, según dictan sus pancartas, afecta a bolsillos de familias enteras.