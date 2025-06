La UCO investiga posibles mordidas de Santos Cerdán en Aragón: "Han pagado dinero"

La supuesta trama de corrupción que rodea a Santos Cerdán, secretario de Organización del PSOE, también tiene tentáculos en Aragón. La UCO (Unidad Central Operativa) de la Guardia Civil ha encontrado en las conversaciones entre Cerdán y Koldo García, asesor del exministro José Luis Ábalos, comentarios en torno a obras públicas de la comunidad. "En Aragón han pagado dinero", señala el propio Cerdán en uno de los mensajes investigados por la Benemérita.

La Guardia Civil transcribe en su informe una conversación entre Koldo y Santos Cerdán, que se produce poco después de que Ábalos abandone la estancia que comparten los tres, en la que el secretario de Organización del PSOE se interesa por el patrimonio que el asesor del exministro ha atesorado en los últimos tiempos. El propio Cerdán dice: "Me viene ruido de Aragón, me viene ruido de Euskadi, me viene ruido de Andalucía".

Koldo se queja de las formas en las que funcionaba la trama y Cerdán le señala que "todos te utilizan" y advierte que "seguramente se benefician otros", hablando siempre sobre supuestas mordidas en adjudicaciones de obras públicas. Directametne, el número 3 del PSOE le pregunta: "¿Tú no tienes nada en Aragón?". Antes de que el exasesor ministerial pueda contestar, Cerdán se contesta: "En Aragón te han dado dinero".

El asesor le niega: "Te doy mi palabra". Una respuesta que hace que ambos intercambien valoraciones y muestren su confianza, ya que Cerdán le dice a Koldo que "no tiene que dar su palabra". "En Aragón han pagado dinero, y yo me entero de cuánto", asevera el secretario de Organización.

Adjudicaciones investigadas en Teruel

La Guardia Civil incluye en su índice una investigación a las adjudicaciones de la empresa Levantina Ingeniería y Construcción. Una firma que sacó adelante obras en la provincia de Teruel, en un caso que involucra al entonces director general de Carreteras, Javier Herrero, con el propio Koldo García.

Sobre el caso, la UCO revela que en enero de 2021 Herrero y García hablaron sobre la apertura de las ofertas económicas de dos licitaciones, una de ellas en Teruel. El entonces director general de Carreteras del Ministerio de Transportes le confirma a Koldo García que la reforma de Teruel recae en la UTE formada por Marco y LIC, para "la ejecución de operaciones de conservación en las carreteras del sector Teruel-02". Aquella obra se llevó a cabo por 5.770.068,18 euros.

La propia Guardia Civil precisa que la apertura de los sobres de oferta económica tuvo lugar un día antes de la comunicación entre Herrero y Koldo. "Asimismo, como ocurre de manera recurrente en el análisis que se está realizando de los expedientes objeto de investigación, la UTE adjudicataria obtuvo la máxima puntuación en la calificación técnica", refiere la UCO, que también destaca que la firma que ganó el concurso quedó en los puestos 13 y 14 en las proposiciones económicas.