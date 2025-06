De la "sorpresa" a la "vergüenza": el PSOE en Aragón, dividido tras el escándalo de Santos Cerdán

Las dos almas del PSOE en Aragón han vuelto a resurgir al calor de la presunta corrupción de quien fue, hasta este jueves, el secretario de Organización del partido, Santos Cerdán, figura clave en la transformación sanchista del socialismo aragonés. Las reacciones en el socialismo aragonés se reparten entre la "sorpresa" y la "decepción" por la actuación de una persona próxima con la que han trabajado en los últimos años, y la constatación por parte de otros de que lo que revela el informe de la UCO no puede sorprender a nadie.

En lo que coinciden unos y otros es en que el partido está "noqueado", "desnortado", "impactado", y que es previsible que no haya una revolución interna que cambie de parecer al secretario general, Pedro Sánchez. Algunos reclaman desde las sombras una "moción de confianza" que le permita al presidente del Gobierno ganar un balón de oxígeno para afrontar lo que queda de legislatura con una cierta legitimidad. Pero el ministro de Presidencia, Félix Bolaños, ya lo ha descartado.

Para otros, la reacción "rápida" de Sánchez tras conocerse el informe de la UCO, con la dimisión de Santos Cerdán y con el anuncio de una auditoría y la petición de perdón por parte del presidente, paró el golpe a las líneas de flotación de un PSOE que volvió a la Moncloa, en 2018, con una moción de censura en contra de la corrupción del PP.

Voces autorizadas de ayer y de hoy en el PSOE ven las cosas de forma distinta. El portavoz parlamentario, Fernando Sabés, ha salido al paso de las acusaciones del Gobierno de Aragón, que ha vuelto a pedir el adelanto electoral y ha criticado el "silencio y la sumisión" de Pilar Alegría.

El también secretario general de Huesca le ha pedido al PP que no "dé lecciones" en materia de corrupción, ha defendido la respuesta y la contundencia de Sánchez y ha asegurado que ellos responderán "con transparencia" a las acusaciones de corrupción. "Otros no pueden decir lo mismo", ha recordado, en referencia al caso Bárcenas y a que sigue sin resolverse el misterio de quién es "M. Rajoy".

También el portavoz de la Ejecutiva del PSOE de Aragón, Jesús Morales, ha comparecido en una rueda de prensa en la sede para reforzar el mensaje oficial del partido, mientras la secretaria general, Pilar Alegría, hoy no ha tenido comparecencias públicas y canceló este jueves su asistencia a un acto en Walqa (Huesca).

Iglesias apoya a Sánchez

Asimismo, el actual presidente del partido en Aragón, exsecretario general aragonés y exsecretario de Organización con Zapatero, Marcelino Iglesias, ha respaldado a Sánchez. "El asunto tiene una gravedad importante para el partido, pero Pedro ha actuado con rapidez y con contundencia", ha defendido.

El expresidente Lambán encabeza de nuevo las voces críticas. El expresidente aragonés cree que el PSOE "se juega su existencia" si no se produce una reacción contundente ante los últimos hechos.

Otras socialistas de gran trayectoria comparten la "gravedad" del momento actual y reclaman una moción de confianza para intentar reconducir la situación. "El informe es duro, contundente, y nos coloca en una situación muy jodida", dicen sin paños calientes.

Los críticos: "Me avergüenza cómo lo están gestionando"

En las federaciones aragonesas de Teruel y Zaragoza tampoco se olvida que fue Santos Cerdán el encargado de cambiar las listas que presentaban las Ejecutivas provinciales, y modificarlas en función de los designios de Ferraz. La relación que con el Alto Aragón era cercana, con Teruel y Zaragoza era más bien tensa.

Varios socialistas críticos, todavía en cargos públicos, no se muestran sorprendidos por la investigación de la Guardia Civil. "No me sorprende porque he visto cómo han actuado en el partido, y uno es como es", alertan estas fuentes, que lamentan que una "estructura basada en las malas artes" se ha apoderado del PSOE. "Lo peor es que tienen agarrado el partido: hicieron la Ejecutiva a la imagen y semejanza de Sánchez y eliminaron cualquier voz crítica", denuncian.

Así, para algunos, es "muy difícil de entender" que Sánchez no supiera nada de lo que hicieron sus dos secretarios de Organización. "Has elegido a dos y los dos te han salido mal", recuerdan. "Me avergüenza cómo lo está gestionando el partido", dicen, visiblemente molestos, en un sector del partido que no salió bien parado en el congreso que encumbró a Pilar Alegría.

En el entorno de la secretaria general y ministra portavoz aseguran que esto era "lo último que esperaban" de una persona como Santos Cerdán. "Hemos tenido muy buena relación, Santos ha sido un tío normal, y esto es lo último que podíamos pensar", recalcan fuentes cercanas a Alegría.

Ahora, reconocen, el informe de la UCO es "duro" y así ha sido la respuesta. Tampoco desde Conde Aranda se teme una revolución. "La gente está noqueada, pero tranquila". Las voces críticas, de momento, se quedan en la sombra. Pero avisan de que hay un movimiento soterrado descontento con Ferraz. El partido está en horas bajas y sus cargos, divididos.