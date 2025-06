Aragón solicitará la declaración de zona especialmente afectada por las tormentas

La vicepresidenta del Gobierno de Aragón, Mar Vaquero, ha anunciado que el ejecutivo regional solicitará la declaración de la zona como "especialmente afectada por una emergencia de Protección Civil", lo que permitirá movilizar ayudas para los municipios afectados por las tormentas de este viernes.

Así lo ha anunciado durante una visita a la localidad zaragozana de Azuara, una de las más afectadas por los cuantiosos daños materiales provocados por las intensas tormentas y a la que también se ha desplazado el delegado del Gobierno en Aragón, Fernando Beltrán, y quienes han coincidido en destacar la ausencia de desgracias personales en el municipio y en la zona.

"Lo más importante para mí en estos momentos es tener luz y agua" ha asegurado Vaquero quien ha detallado que los daños se localizan en infraestructuras públicas, municipales, el polideportivo, el centro de salud, el depósito de agua.

En este sentido ha asegurado que el Gobierno de Aragón "asume el compromiso" de trabajar para restablecerlos, al tiempo que ha solicitado también la colaboración de la Administración General del Estado.

Preguntada por el proyecto para instalar una residencia de mayores en terrenos inundables, Vaquero ha manifestado que se tendrán en cuenta los "informes de los técnicos a la hora de advertir de los riesgos" y que el ayuntamiento "con la ayuda, con el asesoramiento técnico, pueda replantear esa infraestructura".

"No hay que lamentar desgracias personales en los sucesos que hemos tenido, no solo en este municipio, sino en muchos otros de la zona", a pesar de los "cuantiosos daños materiales", ha destacado por su parte Fernando Beltrán quien ha calificado el suceso como un "típico ejemplo de lo que nos puede pasar", por la impredecibilidad de estos fenómenos y pese a que las administraciones, incluyendo AEMET, Confederación Hidrográfica (CHE), 112 Aragón y Guardia Civil, "lanza las alertas adecuadamente".

En este sentido Beltrán ha señalado la dificultad de prever "en qué momento un determinado barranco, una determinada zona puede sufrir más afecciones".

Por eso ha instado a los municipios a "tener siempre la precaución de conocer in situ dónde están los barrancos, dónde están las zonas de avenida, dónde es mejor no dejar los vehículos para que se minimicen los daños" y ha enfatizado que lo primordial es "que no haya que lamentar víctimas, personas fallecidas", ya que "los daños materiales son reparables y "las administraciones disponemos de las ayudas correspondientes para ayudar a los municipios a recuperarse".

Asimismo ha elogiado la "magnífica coordinación" de los equipos de emergencia, incluyendo Guardia Civil, Bomberos de la Diputación de Zaragoza y del Ayuntamiento de la capital aragonesa y 112 Aragón, quienes "trabajando coordinadamente" realizaron una batida, localizaron a todas las personas y rescataron a quienes estaban atrapados en el centro de salud.

Y ha advertido que aunque "esto puede volver a pasar", ha asegurado que con las medidas de prevención se pueden evitar daños personales.