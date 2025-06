Aragón en el informe de la UCO sobre Santos Cerdán: Alfonso, el misterioso "concejal" de Zaragoza y cinco actores más

El terremoto provocado por el informe de la UCO que revela las supuestas mordidas que Santos Cerdán, Koldo García y José Luis Ábalos cobraron en la atribución de obras públicas ha hecho temblar toda la política española. El epicentro del temblor es el grupo de los tres investigados por la Guardia Civil, pero las consecuencias se extienden por todo el país. El PSOE zozobra con un movimiento que también afecta al Gobierno de España y al propio presidente Pedro Sánchez. La investigación recorre construcciones por todo el territorio nacional y desgrana nombres de empresas, cargos públicos y dirigentes entre los que también se encuentran varios con sede en Aragón.

Entre los casi 500 folios que componen este informe de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, varias empresas, nombres y organismos vinculados a la comunidad se deslizan para demostrar (si es que hiciera falta) que la trama de Cerdán, Ábalos y Koldo se extendía por toda la geografía. Algunos de esos nombres con ADN aragonés llegaron a puerto, como los proyectos de Mina Muga o el contrato para la conservación de carreteras de Teruel, pero otros se quedaron a medias, como el caso de Juan Ángel Mairal o el del Inaga (Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, de la DGA). Se añade el misterio de "Alfonso", un nombre que aparece en varias ocasiones, pero que no desvela su profundidad en la trama Koldo en Aragón y al que supuestamente le deben "200.000 o 150.000 pavos de mierda". "Una chorrada", como calificaba el propio Koldo García.

Juan Ángel Mairal no llegó a ser asesor

En junio de 2018, Santos Cerdán, Koldo García y Fernando Merino intentaron colocar varios perfiles que consideraban afines en el Ministerio de Fomento. Una lista de cicno personas viajó desde el móvil del exasesor de Ábalos hasta el de Merino, y desde el de Cerdán al de Koldo para organizar esta situación, en busca de más facilidades para intervenir en operaciones. Uno de esos cinco nombres era el del aragonés Juan Ángel Mairal, que fue "jefe de gabinete del Secretario de Estado de Infraestructuras, conoce muy bien la gestión y los entresijos del Ministerio de Fomento", según recogen los investigados en sus documentos.

La intención de Cerdán y García era que Mairal se convirtiera en secretario general del Ministerio de Fomento. "Este puesto ya ha sido elegido pero como Javier no tiene experiencia valorar meterlo en el gabinete o donde consideres, le vendría bien por la experiencia", apunta Santos a Koldo sobre el aragonés, que no llegó a ocupar ningún puesto vinculado a la trama. La Guardia Civil, además, señala un error en una lista enviada por Santos Cerán a Koldo García: llama José Ángel Mairal, cuando el nombre del aragonés es Juan Ángel.

La aparición del nombre de Juan Ángel Mairal en los documentos intervenidos por la Guardia Civil y en el informe de la UCO entregado al juzgado no significa que haya ninguna implicación en esta presunta trama de corrupción. La trayectoria profesional de este oscense experto en infraestructuras ferroviarias le ha llevado a ocupar su actual cargo como coordinador del Corredor Cantábrico Mediterráneo, elegido en enero de 2019 por el Ministerio de Transportes que entonces dirigía José Luis Ábalos. Lo que sorprende de su mención es que aparece en una imagen enviada por Whatsapp, de Koldo a Fernando Merino y de Santos Cerdán a Koldo, en un listado más amplio con cargos que se pretenden adjudicar y que, en caso de Mairal, se apunta a un puesto de “asesor”.

Este oscense ya estuvo dentro de la Administración central, siendo jefe de gabinete del aragonés Victor Morlán cuando este era el secretario de Estado de Infraestructuras. Acompañó al oscense hasta su salida del Gobierno en 2011. Posteriormente, acabó recalando en Acciona, siendo su director de Desarrollo de Negocio. También estuvo en el consejo de administración de Adif.

Son, precisamente, estos puestos de responsabilidad los que ahora podrían generar más suspicacias, pero lo cierto es que, según ha podido saber este diario, ni siquiera fue nombrado para el puesto de asesor que pretende dejar entrever ese documento que ahora sale a la luz. De hecho, es el propio Cerdán quien advierte a Koldo de la imposibilidad de hacerlo porque ese puesto ya está ocupado, y Mairal nunca llegó a ser nombrado ni mucho menos a tomar posesión.

El misterio de llamarse Alfonso

Koldo García y Santos Cerdán eran bastante explícitos en sus comunicaciones. Hablando de la comunidad, el exsecretario de Organización dice que en Aragón "te han dado dinero", refiriéndose al antiguo asesor de Ábalos en el Ministerio de Transportes. En ese contexto, aparece uno de los pocos misterios relacionados con la comunidad: ¿quién es Alfonso? Las grabaciones registradas por la Guardia Civil cuentan: "Alfonso, el que estaba con el otro Alfonso, que era concejal, ¿te acuerdas? ¿De Zaragoza, vale?". O sea, hay dos Alfonsos en todo este relato.

"Yo aquí he atendido, a la de Zaragoza que me pidió Alfonso, ¿vale?, que tenía problemas en Adif, que lo resolvieron con una liquidación", dice Koldo, sobre el "trabajo" que realizó en la comunidad. Cerdán estaba al tanto y sabía que "en Aragón han pagado dinero y yo me entero de cuánto", haciendo también mención a "un tal Alfonso" que, supuestamente, habría salido beneficiado de la participación de ambos. "A mí solo me pidió un favor Alfonso, que era, por un problema que tenía y era, y es verdad, que tiene tres obras con… con Adif, y es… el tío se llama Marco", cierra Koldo su intervención sobre esa actuación en Zaragoza.

En la alusión al "otro Alfonso, que era concejal" en "Zaragoza", se refiere a él solo para mencionar que este con el otro Alfonso que era "ingeniero de minas" y al que le debían esos 150.000 o 200.000 euros, así como que había discutido con "Guipuchi". Sin que haya mención expresa a que haya participado de esta trama. En este caso, es una conversación de febrero de 2022, dos años antes de que Koldo García fuera detenido.

Un plan de conservación de carreteras de Teruel

El proyecto de 5,7 millones de euros para conservar las carreteras del Estado en el sector 3 de Teruel sí tuvo destino. Koldo García y Javier Herrero, entonces director general de Carreteras del Ministerio de Transportes, hablaron de cómo la UTE formada por Marco Infraestructuras y Medio Ambiente S. A. y Levantina, Ingeniería y Construcción S. L. se hizo con el jugoso contrato. La segunda empresa, de hecho, es una de las que más aparece en las conversaciones grabadas por el exasesor de Ábalos. La propuesta de Marco y LIC obtuvo la mejor nota en el apartado técnico, solución habitual para poner en una posición privilegiada a la candidatura que interesaba a los investigados. Su propuesta económica quedó en los puestos 13 y 14. Hubo un total de 31 candidatos para este contrato.

Marco Infraestructuras y Medio Ambiente S. A. es una empresa aragonesa afincada en el zaragozano polígono industrial de Plaza. Este diario se ha puesto en contacto con la entidad, que ha declinado hacer valoraciones respecto a su aparición en este informe de la Benemética. El contrato se adjudicó en 2021 y tenía como fecha de finalización el año 2024. Es habitual que, por la complejidad de las tareas a llevar a cabo, este tipo de compromisos se prorroguen durante más tiempo.

Geoalcali dice que la Mina Muga es un proyecto "sin relación" con lo público

El proyecto de la Mina Muga, un gran complejo de potasa a caballo entre Navarra y las Cinco Villas, también se cuela entre las actuaciones del exasesor de Ábalos y del ya exsecretario de Organización del PSOE.

El informe de la UCO refleja que al menos desde 2015, tres años antes de que Ábalos llegase al ministerio, Koldo García ya había entrado en contacto con Acciona para hablar de la explotación minera de potasa que asumiría Geoalcali. Antes, en diciembre de 2014, Geoalcali solicitó al Ministerio de Industria y a los Gobiernos autonómicos de Navarra y Aragón la concesión administrativa para la explotación minera.

Preguntada por este diario, Geoalcali ha respondido afirmando que la iniciativa es "100% privada" y "sin relación con procesos de contratación pública". Desde la empresa aseguran que las conversaciones entre Koldo y Santos Cerdán "aportan contexto sobre relaciones entre terceras personas actualmente bajo investigación, sin que ello suponga implicación alguna por parte del proyecto ni de la compañía". Además, dicen que los empleados mencionados terminaron su relación con la empresa entre 2016 y 2019. "Geoalcali rechaza cualquier intento de instrumentalizar el proyecto con fines ajenos a su naturaleza industrial y empresarial, y reitera su firme compromiso con la legalidad, la transparencia y las buenas prácticas como ha venido demostrando", concluyen en su comunicado.

Objetivo: Inaga

El desarrollo del proyecto minero en Sangüesa, la Mina Muga, hizo que el ministerio y los Gobiernos autonómicos de Aragón y Navarra se vieran involucrados tangencialmente en las hazañas de los investigados. En una conversación en 2017, Koldo García y Fernando Merino, exdirector de Acciona en La Rioja y Navarra, acuerdan "posponer" una reunión para el martes 2 de mayo. En los mensajes, intercambiados el 27 de abril de 2017, ambos deciden que el segundo día de mayo es el elegido para hacer "una visita al Inaga".

Entonces, el director del instituto ambientalista aragonés era Jesús Lobera. Bajo el mandato del socialista Javier Lambán, el organismo fue objeto de polémica por los permisos a las energías renovables, con duras críticas por parte del Partido Popular. Unos mensajes que crecieron en la proximidad a las elecciones de 2023 y que finalizaron con una comisión de investigación, de paupérrimo resultado, sobre la gestión de las energías renovables en el último lustro de la comunidad.

Tentar a la CHE

Cuando Ábalos ya estaba en el Ministerio de Transportes, las tareas de los tres investigados se desarrollaban dentro de la cartera del valenciano. "Los días siguientes a su nombramiento tuvieron lugar una serie de acontecimientos reseñables, ya que permiten apreciar el interés de Santos en determinar ciertos nombramientos del Ministerio de Fomento a través de Koldo", asevera la Guardia Civil, que señala que el exsecretario de Organización del PSOE quería que la entonces secretaria general de la CHE, Dolores Pascual, ascendiera a la presidencia. Koldo le hizo llegar el documento a Fernando Merino, mostrando que era un encargo de Cerdán.

"Tiene buena relación con la ministra (Teresa Ribera)", comentaba en su estudio el entonces asesor del ministro, que se movilizaba para "meter alguno". La Guardia Civil considera que si la trama no lograba esas colocaciones, "nada sería posible", en relación al desarrollo de actividades fraudulentas en el seno ministerial.