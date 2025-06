Una vecina rescatada tras la tormenta: "Hemos estado más de dos horas atrapadas. El agua llegaba hasta las ventanas"

Azuara sigue en vilo después de las fuertes tormentas que este viernes han azotado este municipio, inundando gran parte del pueblo. Los equipos de Protección Civil, Guardia Civil y Bomberos de la Diputación Provincial de Zaragoza y del Ayuntamiento de Zaragoza trabajan para rescatar a todos los vecinos que, asustados al ver que las calles se convertían en ríos y el agua empezaba a colarse por sus casas, se han subido a los tejados.

“Esto está lleno de Policía, de Bomberos… Ahora está viniendo Protección Civil. Van a rescatar ahora a dos o tres familias que están por los tejados y que tienen dificultades", explica una vecina de esta localidad, que recalca que los vecinos del pueblo están ayudando en las labores de rescate con sus tractores. “Hay dos chicos del pueblo que tienen tractores y están ayudando muchísimo porque hay una chica atrapada en un tejado”, explica.

"Hay una familia, un matrimonio de abuelos que tendrán 70 o 65 años, que está con tres chicos y los tienen que rescatar, otra familia con dos chicos que están en el tejado y una moza que la van a rescatar ahora”, cuenta esta vecina desde la oscuridad porque el municipio se ha quedado sin luz.

"Toda la gente trabaja en los rescates a oscuras. No hay luz, la cobertura falla… Yo he tenido el coche media hora en marcha para poder cargar un poco el móvil”, señala mientras no pasa por alto una advertencia: "Por favor, no pase nadie por el puente que va de Azuara hacia Moyuela” porque, recuerda, “está cortado”. “El río se lo ha llevado”, subraya.

Azuara ha sido una de las localidades más afectadas, donde el agua que corría por sus calles ha generado importantes afecciones, como en el centro de salud. También Villa, Herrera o Moyuela han sufrido importantes inundaciones esta tarde.

"Hemos estado más de dos horas atrapadas!"

A la gasolinera de Azuara han acudido Lilian Burillo junto a su familia pasadas las 23.30 horas y después de que la Guardia Civil las rescatara. Con rapidez y agobio, cuenta por teléfono que estaba con su perro, sus padres, su hermana y dos amigas más en su casa de Letux celebrando su cumpleaños cuando se han desatado las tormentas. “No podíamos salir, no había forma… Hemos estado dos horas o dos horas y media ahí atrapadas”, relata. Según señala, “el agua llegaba hasta las ventanas de la casa”.

Burillo cuenta que los seis han entrado en “pánico” y que a su madre le ha dado “un ataque de ansiedad”. Con todo, subraya la labor que ha realizado la Guardia Civil y otros servicios de emergencias. “Han actuado todo lo rápido que han podido y han cogido todas las llamadas. Un aplauso para ellos”, remarca.