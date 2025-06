De Zaragoza a Estados Unidos por un currículum excelente: "El lunes empiezo a trabajar en AstraZeneca"

Dice de ella misma que es “curiosa”, una persona “inquieta” que encontró en el campo de la Biología un mundo “fascinante”. Lo cuenta así la zaragozana Manuela Bravo en una llamada telefónica que atiende con voz bajita desde Boston -“Estoy en una visita a Externa Biosciences, una startup de una investigadora española”, aclara- porque es una de las 16 universitarias que ha sido premiada por su rendimiento académico y su desempeño en prácticas profesionales con la beca excelencia 'Movers by FUE', que impulsa la Fundación Universidad-Empresa en colaboración con la Fundación Rafael del Pino.

Y Boston es solo el principio. Gracias a esta ayuda, la joven zaragozana va a estar hasta el próximo domingo en Estados Unidos, donde va a hacer junto a sus compañeros becados un itinerario por algunos de los centros de innovación, investigación y liderazgo más destacados del país. Por ahora, durante los dos días (lunes y martes) que lleva de viaje ha visitado MIT, la sede de Liberty Mutual Insurance, el estudio de arquitectura Sasaki y la Harvard Medical School.

La universitaria hace este recorrido en un momento de tensión entre la Administración de Trump y los centros de formación, en especial con la Universidad de Harvard. “Hasta el momento de la llegada estábamos nerviosos porque no sabíamos si iba a ser posible entrar”, confiesa Bravo. Según cuenta, temían que los tomaran como estudiantes y les impidieran el paso, pues ellos han ido al país como turistas.

“Trabajar y vivir esta experiencia con ese ambiente de incertidumbre es complicado”, cuenta. Es esta sensación de falta de certezas la que, señala Bravo, se palpa en el ambiente. “Hemos preguntado a los responsables de investigación que viven en primera persona la situación, pero evitan hablar del tema porque no saben qué decir. Viven en el momento y esperan a ver cómo evoluciona. Todo el mundo espera que sea algo transitorio y que no vaya más allá”, indica.

Bravo asegura que ellos no han tenido ningún problema, y esperan que la situación siga así, ya que tienen todavía un largo recorrido por delante con visitas a lugares como el despacho jurídico Curtis, el nuevo campus de la Universidad de Columbia o las oficinas de Microsoft. "Llevamos dos días y parece que llevemos y dos semanas”, señala entre risas, y añade que, aunque es una "experiencia cansada porque es mucho trote", la beca es una "oportunidad maravillosa". "Siempre se puede volver a hacer turismo, pero la experiencia de ver las clases, hablar con los estudiantes, que te enseñen los laboratorios... Eso es único", afirma.

La beca llega a Bravo después de un espléndido recorrido académico. Su formación empezó en el IES Goya de Zaragoza, donde conoció a Santiago, su "maravilloso profesor de Biología" que había estudiado en la Universidad Complutense de Madrid. La zaragozana, que "quería saber tanto como él y transmitir ese conocimiento", siguió sus pasos y se marchó a estudiar este grado a la gran capital. Mientras estudiaba, hizo prácticas en el Departamento de Botánica del campus, aunque finalmente hizo su TFG sobre la microbiología de alimentos en el INIA (Instituto Nacional de Investigación y Tecnología Agraria) del CSIC (Consejo Superior de Investigaciones Científicas).

La curiosidad de Bravo fue en aumento y la joven explica que ella quería conocer "también la parte más de empresa y meter la cabeza en la industria farmacéutica". "Veía que era la salida más profesionalmente favorable no investigadora que podía tener", apunta. Gracias a la Fundación Universidad-Empresa y al portal talentoteca accedió a una beca y entró en el equipo de innovación de la empresa británica de fabricación de productos farmacéuticos GSK. "Ahí tuve un tutor maravilloso también", matiza Bravo para remarcar que la gente que lo ha acompañado le ha "motivado e impulsado" mucho, entre ellos su familia.

Apenas han pasado unos días desde que terminó aquella beca en GSK pero Bravo no ha dejado pasar el tiempo. Ahora disfruta de viajar por Estados Unidos con la ayuda 'Movers by FUE'. El domingo regresará de su viaje y el día siguiente se adentrará de nuevo en el mundo laboral, esta vez en el Equipo de Innovación de AstraZeneca con un contrato indefinido. "Ha sido un timing perfecto de los hechos. Tengo ganas porque con este nuevo proyecto buscamos soluciones al mal manejo patológico de las enfermedades para las que tenemos fármacos. Buscamos mejorar la calidad de vida de los pacientes y de los médicos. Ves el impacto real en la vida de los pacientes", explica Bravo. Unos momentos después, vuelve a su visita a Externa Biosciences. Es una oportunidad "única" y no hay minuto que perder.