Azcón sobre las tormentas del fin de semana: "La información meteorológica avisaba de alarma naranja y la realidad es que ha sido muchísimo más que una emergencia roja"

Tres días después de las lluvias torrenciales que afectaron a varios municipios de la provincia de Zaragoza, es momento de valorar daños. Hasta Villar de los Navarros, Azuara, Letux y Almonacid de la Cuba se han acercado, entre otras autoridades del Gobierno de Aragón, el consejero de Sanidad, José Luis Bancalero. "La realidad es que vamos a esforzarnos al máximo, como no puede ser de otra manera, en recuperar no solamente lo que es la infraestructura sanitaria, sino en recuperar el resto de las infraestructuras de las que tiene el pueblo", ha afirmado.

La ludoteca de Azuara, centro de salud provisional

Precisamente uno de los edificios más damnificados fue el centro de salud de Azuara. Junto con el director de obras del Salud, Federico Pellicer, y el alcalde de la localidad Joaquín Alconchel, Bancalero ha visitado en la mañana de este lunes la ludoteca de Azuara, lugar en el que se va a hacer una pequeña obra de urgencia para instalar dos consultas donde poder prestar la asistencia sanitaria a la población.

"Es verdad que la parte alta, la parte antigua del pueblo, no ha estado inundada, y donde busquemos el local para instalar este nuevo consultorio, pues será una parte que no sea inundable, eso es fundamental, y que reúna, que por eso hemos venido con el equipo de la Dirección de Obras, los requisitos técnicos necesarios para un local que tiene que dar asistencia sanitaria", ha añadido Bancalero.

Según el consejero de Sanidad, aún no existe una estimación económica de los daños ni de las obras del nuevo consultorio, pero asegura que, pese a que a lo largo de la semana se sucederán las valoraciones, "el tema no es el dinero, el tema es el tiempo" porque detalla que "el verano lo tenemos aquí al lado y no podemos permitirnos que avance más el calor, incluso con la llegada de los visitantes, de los turistas, lo tenemos que tener todo preparado".