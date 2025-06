Los pueblos afectados por las tormentas, tres días después: "Trabajamos como máquinas en shock, emocionalmente ya nos vendrá"

Tres días después de las fatídicas tormentas en Aragón, los pueblos afectados han amanecido llenos de barro aún sin secar. Hasta Azuara, Herrera de los Navarros, Villar de los Navarros y Almonacid de la Cuba se han desplazado brigadas del Gobierno de Aragón y de la Diputación Provincial de Zaragoza y han seguido llegando autoridades políticas, entre la tensión de los vecinos que se sintieron "abandonados" en los primeros momentos tras la riada.

Entre los dirigentes que se han trasladado a las localidades afectadas este lunes, el presidente autonómico Jorge Azcón, que tras tres días de ausencia se ha topado con los reproches de algunos vecinos, que claman por "ayudas" después de verse rodeados de agua y lodo.

Una de las vecinas que vivieron los destrozos que provocó la tormenta, Marta Alaja, ha oído hablar de unas "40 casas afectadas" en Azuara. Una de ellas la suya, a la que van en familia cada fin de semana. Esta vecina explica a este diario, en una pausa con bocadillo en mano, que "sigue pasando agua en algunas zonas por la altura del tobillo", un aspecto que favorece el saneamiento.

Destrozos provocados por el agua en Villar. / SERVICIO ESPECIAL

La limpieza de muebles y barro en general, según asegura, ya ha terminado prácticamente y ahora a los vecinos les ocupa limpiar con máquinas de agua a presión "paredes y suelos". ¿La traba? "No tenemos agua y la poquita que tenemos nos dicen que la guardemos para ducharnos y cocinar", detalla Alaja, que explica que hasta las 17 horas de este lunes no tenían suministro desde el viernes.

Hay zonas que aún "no se han tocado". Como el parque, en el que "habrá que cortar árboles", la nave, el campo de fútbol, que "ha desaparecido" o el pabellón. Aunque están limpios "es peligroso porque los cimientos no sabemos cómo están", asegura esta vecina de Azuara. Respecto a las ayudas que están recibiendo prefiere "no hablar", pero nombra a los Bomberos de la Diputación de Zaragoza, que "han estado desde el primer día" y a INFOAR, el dispositivo de prevención y extinción de incendios forestales del Gobierno de Aragón, que hoy les ha proporciomnado un camión con un depósito de agua para las labores de limpieza.

Asimismo, Alaja agradece más que todo las manos de los vecinos: "Cada coche que viene nos traen agua". Y reivindica el papel de "los mayores" que se encargan de "organizar bocadillos y de traer guantes y productos de limpieza". A la pregunta de cómo están responde con una palabra: "Agotados". Sostiene que trabajan "como máquinas en shock" y que "emocionalmente" ya les "vendrá". El único deseo de Alaja es, al igual que los más de 500 vecinos, "volver a la vida lo antes posible".

Limpieza de casas en Azuara, donde el agua llegó por encima del metro de altura. / SERVICIO ESPECIAL

"Seguimos sin agua"

No es hasta en una segunda llamada cuando el alcalde de Almonacid de la Cuba puede atender a este diario. "Me pillas en un momento malísimo", afirma. Está ayudando pala en mano a retirar el barro de las quince casas afectadas de este pueblo que apenas tiene 180 habitantes.

En Almonacid de la Cuba siguen sin agua y fue ayer a las 22 horas cuando se restableció el suministro de luz. Esto es lo que les ocupa durante la mañana: arreglar las tuberías de abastecimiento de agua para recuperarla "entre hoy y mañana". "Hoy ya es lunes, día de trabajo, en el que los técnicos de la diputación empiezan a picar piedra", dice José Enrique Martínez entre risas.

El alcalde de este municipio explica a este diario que este domingo fue "de alucine" tras el "shock" que vivieron "el sábado por la mañana", que fue, según explica, cuando descubrieron los destrozos, que en su pueblo han sido "graves" en dos o tres casas por "problemas de estructura", pero que el resto "solo es barro".

Con todo, Martínez detalla el impacto que le supuso ver a "voluntarios limpiando por todas las casas" y a "todo el pueblo volcado". "Esta mañana me he venido abajo en una entrevista para la radio hablando de la solidaridad", reconoce. Respecto al suministro de agua, asegura que aún pueden echar mano de una de las dos fuentes del casco urbano para las labores de limpieza y para el agua de boca, han recibido de Cruz Roja, hay un camión encargado del ayuntamiento y los voluntarios que se acercaban "venían con los coches cargados". Además, en la piscina se sirvieron ayer "150 raciones de paella", añade Martínez.

Las inundaciones se ceban con el ganado

En Herrera de los Navarros, según asegura su alcalde Enrique Felices "se limpió todo el sábado" y el trabajo de ahora consiste en "baldear las calles para poder quitar el barro". En este municipio el epicentro del destrozo han sido tres granjas ganaderas de gallinas, cerdos y pollos: "No sé decir número, pero se inundaron y fallecieron bastantes", lamenta Felices.

Ahora trabajan, precisamente, en los accesos a las fincas para valorar si "traer o no maquinaria". El alcalde confirma que no están solos al frente de las consecuencias de las tormentas: "Ha venido la DPZ para revisar cosas y la DGA. Parece que se va a traer bastante ayuda", afirma, con cierto optimismo. Y aunque su pueblo no lo ha necesitado, Felices asegura que particulares están arrimando el hombro en pueblos como Letux en la "recogida de enseres".

Pero las sensaciones son peores en otros municipios. "No vino nadie", describe el alcalde de Villar de los Navarros, Miguel Ángel García, el "abandono" que siente su pueblo por parte de las instituciones, que se ha visto aliviado por "la colaboración de todos los vecinos" con el "trabajo de mano de obra".

Ahora les ocupa la limpieza de las calles y el desalojo de inmuebles. Esta misma mañana, asegura, ha ido personal de la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE) para evaluar los daños y "ha aparecido la brigada de la DGA, pero había ya poco que hacer", sostiene García.

El "destrozo serio" en Villar se encuentra en el paso desde Herrera de los Navarros y los pasos del río "de un sitio a otro", ya que se encuentran "deshechos" y "tiene que pasar toda la maquinaria agrícola para la cosecha". Asimismo, García explica a este diario que el puente se ha visto muy afectado, así como la infraestructura del lavadero, unos locales del ayuntamiento y unas veinte casas.

Desde el pueblo exige "que se muevan las administraciones" y que colaboren en las labores de desescombro con "camiones, retro y tractores", es decir con maquinaria pesada. En Villar de los Navarros actualmente hay 150 habitantes censados, 70 fijos y 200 en la época estival.