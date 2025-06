CHA analizará su apoyo al Gobierno de Sánchez por los "incumplimientos con Aragón y la corrupción" del PSOE

El diputado de Sumar Aragón, Jorge Pueyo, ha anunciado que Chunta Aragonesista analizará en sus órganos si mantiene el apoyo al PSOE después del informe de la UCO que afecta a Santos Cerdán con supuestas mordidas en obras públicas, aunque ha declarado también que no van a "poner en riesgo" las políticas progresistas del Gobierno de coalición.

Jorge Pueyo ha pedido a los socialistas que "esclarezcan" el caso de corrupción y las ramificaciones aragonesas y que se centren en el cumplimiento de sus compromisos para Aragón. "Si el PSOE sigue considerando a Aragón un territorio de sacrificio y no se esclarece esta causa de corrupción, a CHA cada día se le va a hacer más incómodo estar aquí", ha declarado.

El diputado por Zaragoza ha asegurado que Chunta ha pasado de tener "discrepancias" con el PSOE, a ver ahora una "crisis política". "El PSOE ha ido por libre y ahora nos piden que aguantemos. Pues ya veremos. Ya veremos. ¿Tenemos que aguantar incluso cuando no cumplen con este giro de la legislatura que pide Sumar? Ahora no hay solo una crisis de políticas, sino una crisis política y una pérdida de confianza brutal", ha recalcado Pueyo, quien, al mismo, tiempo, ha considerado que no correrá riesgo en Gobierno porque "no es lo que quiere la mayoría progresista y plural del país".

Sin embargo, ha realizado una crítica contundente a la "opacidad" de los ministerios gestionados por el PSOE y las "políticas claramente perjudiciales para Aragón" desplegadas desde el Gobierno, que "trata a Aragón como territorio de sacrificio".

"Esto nos ha llevado a varias crisis de políticas con Secretarías de Estado y Ministerios y precisamente de esto es de lo que queremos hablar directamente con Pedro Sánchez en la ronda de contactos con los partidos o en la Comisión de Seguimiento del pacto de coalición, en los que Chunta Aragonesista tiene que estar junto a otros socios en la delegación que envíe el Grupo Plurinacional Sumar", ha pedido Pueyo.

"Queremos hablar de las ramificaciones aragonesas de la trama Koldo-Cerdán, cuestión por la que CHA pedirá estar en la Comisión de Investigación del caso Koldo, y por supuesto queremos hablar también de la ayuda urgente que necesitan los pueblos aragoneses afectados por las tormentas del viernes. Pero también de las discrepancias que mantenemos con los ministerios del PSOE", ha incidido.

"Se está acabando la paciencia de los aragoneses, que no queremos ser ni territorio de sacrificio ni ahora ser silentes ante la corrupción", ha subrayado el diputado aragonés, quien ha enumerado las cuestiones "pendientes" con el PSOE.

"Discrepamos con Transición ecológica, por empeñarse en el recrecimiento de Yesa a pesar del despilfarro y la falta de garantías de seguridad, el despliegue desordenado de las renovables que están ocupando y destruyendo nuestro territorio, con casos tan graves y judicializados como el del Clúster del Maestrazgo. También discrepamos con su política de rearme y seguimos esperando el indulto a los 6 de Zaragoza", ha dicho Pueyo.

"Esperemos que en los próximos días haya novedades suficientes como para restaurar esa confianza rota. Y ojalá podamos seguir promoviendo la agenda social y también la agenda aragonesa dos años más. Pero eso, en este momento, depende del PSOE", ha zanjado Pueyo, que ha recordado que CHA "no forma parte del Gobierno" al no tener ni ministerios ni secretarías de Estado.

"No todo vale, no vale el mantra continuo de que viene la ultraderecha, que por supuesto, pero hay que avanzar en derechos e ilusionar con proyectos sólidos territoriales y municipalistas, lo que no avanza muere, como decía Ramón y Cajal. Si el PSOE sigue ninguneando a sus socios, sigue con su agenda de Aragón como territorio de sacrificio y no se esclarece esta causa de corrupción, comprenderán que CHA cada día que pase estará más incómodo", ha concluido el diputado Jorge Pueyo.