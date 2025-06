Un día más en la oficina: Gómez Gámez (PSOE) vuelve al trabajo

El de ayer no era un día normal en el grupo municipal del Partido Socialista en el Ayuntamiento de Zaragoza. No porque estuvieran muy atareados preparando el contraataque contra el balance positivo del ecuador del mandato que iba a presentar en rueda de prensa sino por el marrón de tener que decidir qué hacer con Alfonso Gómez Gámez, el concejal que de manera sucinta aparece en las conversaciones telefónicas intervenidas por la UCO en la investigación a Koldo García y Santos Cerdán. El edil acudió a su puesto de trabajo como un día cualquiera, con la diferencia de que no lo era.

Según ha podido saber este diario, la portavoz socialista, Lola Ranera, les había convocado a una reunión del grupo en la que se les iba a informar a todos sobre la hoja de ruta ya trazada por el PSOE aragonés para el escenario municipal. El partido decidió la suspensión de militancia y también que siguiera como número dos de Ranera en la capital, como portavoz adjunto. Solo había que explicar el porqué de todo, aclarar por qué no es tan contradictorio como parecen ambas decisiones, también darle la oportunidad de explicarse a Gómez Gámez delante de sus compañeros y mantener la calma en un contexto general como el que envuelve al partido en el que todos se ven afectados por el daño reputacional. El portavoz adjunto socialista ya avanzó al partido su versión el fin de semana, pero ayer hizo lo propio con sus compañeros del grupo municipal.

En un extremo de la mesa, Ranera exponiendo al resto de concejales que se decidió la suspensión de militancia del edil socialista porque había que «ser ejemplarizantes» en las medidas a aplicar con inmediatez. Trasladar a la calle que se está actuando, abrir un expediente que conlleve su suspensión cautelar y provocar el menor daño posible hasta que haya una resolución de este expediente. Y eso explicaba el por qué estando suspendido de militancia, este iba a seguir siendo el adjunto a la portavocía porque, a efectos prácticos, esta decisión disciplinaria no va a tener ninguna consecuencia para el edil. Y a la vez, se le procuraba con dicha suspensión una medida «para que pueda defenderse» de lo que se le acuse.

Porque en realidad se le ha suspendido sin que se le acuse absolutamente de nada. Y en torno a esa idea giró la explicación que el propio Gómez Gámez dio a sus compañeros en esta reunión matutina: que su nombre aparece solo para identificar entre Koldo y Santos Cerdán a una persona como Alfonso Martínez, con el que solo comparte el hecho de pertenecer a la misma agrupación socialista en Zaragoza, la de Centro 1, y que de este otro Alfonso, el ingeniero de minas, lo que conoce es que se le debe un dinero por trabajos que hizo y que acabó presentando un contencioso contra el empresario que acabó en acuerdo extrajudicial. Pero que el edil no tiene nada que ver con esta trama, lo dijo varias veces, y así confía en poder demostrarlo en breve.

«Es una cuestión de días». Así lo aseguró Ranera al resto de concejales que participaron de la reunión de grupo municipal, para trasladar calma y paciencia a una situación que es algo más que incómoda. La tensión se palpaba en un día más en la oficina que distaba mucho de ser normal. Y en el que Alfonso Gómez Gámez va a seguir estando con mando en plaza, la que le da ser el número dos del grupo, protegido por Ranera y a su vez por la dirección regional, que es la que le ha conseguido una medida disciplinaria sin más efectos negativos que el que le ha provocado conocerse que su nombre aparecía en la investigación de la Guardia Civil.

«Un momento delicado» vive el partido y el PSOE en el Ayuntamiento de Zaragoza a un mes vista del debate del Estado de la Ciudad. Dan por hecho que la intención del PP y del Gobierno de Chueca será buscar «matar lentamente» y utilizar la presencia de Gómez Gámez como respuesta a cualquier acto que se haga desde la oposición.

Hoy la Junta de Portavoces se reúne para abordar la situación del concejal socialista. Lola Ranera dará una rueda de prensa, y las primeras respuestas a los medios, para valorar la gestión de Chueca. Y lo que le echen.