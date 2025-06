Los pacientes, ante la reorganización de las urgencias de tarde de octubre: "Habrá más gente y más esperas"

Ir a las urgencias de tarde al centro de salud en Zaragoza a partir del 1 de octubre será "menos cómodo" a juzgar por algunos pacientes. Cada usuario, según su sector sanitario, deberán acudir al los centros de especialidades Grande Covián, Pablo Remacha, Ramón y Caja e Inocencio Jiménez una vez que se proceda al cambio, que conllevará que los profesionales de Atención Continuada se tengan que desplazar hasta ellos. También los pacientes. "Me parece mal. Sobre todo cuando tenemos una edad es mejor tener la urgencia más cercana", así lo señala Joaquín, uno de los vecinos del distrito Centro al que todavía le corresponde el PAC de Sagasta.

Rosa, por su parte, vive en Cesáreo Alierta y tampoco estaba al corriente de las modificaciones que se implantarán en octubre, pero le parece "fatal". "Es un centro muy grande que cubre mucha zona y no sé por qué tienen que quitar de aquí las urgencias", sostiene. Se refiere al centro de salud de Sagasta. A su parecer, esto empeorará la calidad del servicio asistencial: "Estará más comprimido, habrá más gente y más esperas". Esta zaragozana advierte que "ya antes había más horario", pero que "ahora lo quiten" es "vergonzoso", a su parecer.

"Siempre está mejor que tengas las urgencias en el centro de salud", asegura Ana, quien se ve interrumpida por su madre María Jesús que no duda en añadir que "además aquí viene mucha gente a urgencias porque en Sagasta vive todo gente mayor". Por otra parte, apunta que "están superjustos de recursos y de médicos" y por ese motivo ve "lógica" esta reestructuración.

Otra voz crítica es la de Yolanda, que aun apoyando que las urgencias no salgan de los centros de salud habituales "porque si no es grave te vienes aquí y no tienes que ir al Miguel Servet, que siempre está saturado", reivindica la labor de los profesionales: "Lo que no puede ser es que en un área tan importante como la sanidad, las personas que se dedican a la salud de la gente tengan esos horarios totalmente abusivos y esos salarios que no les corresponden".

Mónica "nunca" ha acudido por una necesidad urgente a otro centro que no fuera el de Sagasta y ahora le parece "muy mal" que en octubre tenga que dirigirse al Pablo Remacha y al Ramón y Cajal. "Uno siempre busca lo que quede más cerca de casa y de donde uno vive", incide esta paciente. "Si es una urgencia, necesitas que esté lo más cerca posible y que te atiendan rápido", concuerda Clara,