Primer día de los nuevos horarios en los centros de salud de Aragón: "No tenemos un descanso humano"

Los nuevos horarios en los centros de salud de Aragón, que han entrado en vigor este martes, siguen dando que hablar. Se trata de una modificación parcial, por la que la Atención Continuará empieza a prestarse a las 15.00 horas y no a las 17.00 horas. Es decir, a las 15.00 horas los pacientes ya pueden recibir atención de urgencias de tarde.

Así las cosas, a pie de calle los profesionales de los centros de salud reúnen un descontento generalizado, ya que dicen que esta realidad les hace estar a más frentes. La enfermera María Luisa Polo lleva dos meses y medio ejerciendo en el centro de salud José Ramón Muñoz Fernández, en el Paseo de Sagasta de Zaragoza, que además tiene PAC. Su opinión acerca del cambio de horario de los centros de salud "no es positiva": "Están reduciendo las plantillas y nos tenemos que cubrir entre nosotros. Si por ejemplo yo tengo que ir al médico, me tiene que cubrir mi compañera", sostiene esta profesional.

Ella no pertenece a las EAC, es decir, a las Enfermeras de Atención Continuada porque no quería "sobrecargarse de trabajo": "Eso no significa que yo no lo necesite económicamente, porque tampoco estamos reconocidos económicamente", añade Polo. Con respecto a los horarios, señala que a partir de ahora carecerán de un "descanso humano", algo necesario dice cuando "tratas con personas". Así, corrobora que algunas compañeras enlazan un horario de mañanas con otro de tarde, que supone acabar a las 15 horas y empezar a la misma: "¿Cuándo cóme uno? Que es lo mínimo". A sus 42 años, dice, no es "ni interina" e incide en la "precariedad de los contratos".

En el cambio de turno, por contra, las enfermeras Carmela y Susana no muestran especial preocupación por el cambio de horario. "Los peores parados son los MAC (Médicos de Atención Continuada) porque tendrán que asumir la atención a domicilio y las urgencias a la vez de 15 a 17 horas".

Por su parte, la médica de familia María Dolores Marín va de tardes en este centro de salud del distrito Centro y asegura que "al ser de mañana y tardes" este centro tiene menos afección. De hecho, este es uno a los que derivan las urgencias de otros, dando servicio sanitario de 15 horas a 20 horas. En concreto se desplazan los pacientes del Centro de Salud Almozara, el de Casablanca, el de San Pablo, el de Seminario y el de Torrero la Paz.

Las quejas por la reestructuración de horarios para que los profesionales cumplan 35 horas semanales de trabajo se replican también en el centro de salud Almozara. "¿Se están atendiendo las necesidades y demandas de la población?", se preguntaban este martes des del Consejo de Salud del barrio. Reclaman la apertura del centro de salud hasta las 20 horas, ya que "el mayor número de horas de atención permitiría la reducción de los retrasos en las citaciones para consulta, que actualmente son superiores a los 2-3 días que serían recomendables", aseguran. Asimismo, apuntan que los servicios de Atención Continuada "nunca podrán suplir el seguimiento personalizado que se realiza de la evolución de cada paciente por el médico de familia".

Por su parte, desde CCOO Aragón, la portavoz Delia Lizana asegura que "no tienen la información que deberían tener" y que "hay cuestiones contradictorias" en esta modificación de horario, aun el mismo día en el que entran en vigor los cambios. Lizana tilda de "despropósito" la "vulneración en materia de negociación colectiva" y señala que este miércoles mantendrán una reunión preparatoria de la mesa sectorial, donde esperan saber "algo más".