Recuperado un códice manuscrito de 1313 del rey Don Jaime de Aragón en propiedad de un particular de Elche

Agentes de la Policía Nacional han recuperado en Elche (Alicante) un códice manuscrito de Teruel datado en el año 1313, ha informado en rueda de prensa el jefe superior de este cuerpo en Murcia, Ignacio del Olmo.

Según la Policía Nacional, se trata de un códice del rey Don Jaime de Aragón, que aglutina privilegios, gracias, libertades, donaciones y concesiones reales otorgados a los hombres, villas y aldeas turolenses por el rey Pedro II de Aragón (1178-1213), el infante don Fernando de Montearagón (1190-1249) y los reyes Jaime I (1208-1276), Pedro III (1240-1285) y Jaime II de Aragón (1267-1327).

Se trataría de un libro en soporte papel hispano-árabe con 195 hojas cosidas en 19 cuadernillos o fascículos, en buen estado de conservació, y manuscrito con letra gótica aragonesa, ejecutado con una gran claridad y cuidado en latín y lengua castellana.

El documento del siglo XIV recuperado fue analizado por técnicos de la Región de Murcia en contacto con el Gobierno de Aragón, al que será cedido finalmente.

Coleccionista de buena fe todo tipo de antiguedades

Del Olmo ha explicado que un adquiriente "de buena fe" era el que tenía en su poder el códice. Se trata de un particular que colecciona distintos tipos de antigüedades y que se interesa por este tipo de material, pero no ha sido fruto de un tráfico organizado ni de un robo o de algún tipo de delito contra la propiedad, sino un comprador de buena fe que no ha sido detenido.

"Muchas veces se adquieren por curiosidad o por tenerlas este tipo de antigüedades, muchas veces ignorando la importancia y el interés histórico que puede tener este tipo de documentos", ha dicho. "Hay muchos particulares que tienen documentos que ignoran la importancia que tienen", ha agregado.

Las autoridades ahora restaurarán la obra y la escanearán para que pueda ser utilizada por investigadores y por historiadores.

Fernando Sarria, jefe de servicio de Archivos, Museos y Bibliotecas del Gobierno de Aragón, ha dicho en la comparecencia que se trata de un documento medial de gran importancia que "recalará definitivamente en el Archivo Histórico Provincial de Teruel".

Se trata, según ha explicado, de una documentación "que por avatares de la historia se ha producido su dispersión y que afortunadamente gracias a esta colaboración institucional entre el Cuerpo Nacional de Policía, la Dirección General de Patrimonio Cultural y el Archivo General de Murcia hoy fructifica esta entrega y no tengo sino palabras de agradecimiento por esa buena comunicación que ha habido desde el primer momento".

"Conocer cómo se organizaban las élites rurales"

Por su parte, Juan José Morales, jefe de sección de Archivos y Museos del Gobierno de Aragón, ha comentado que se trata de un documento de la Comunidad de Aldeas de Teruel y "es una pequeña pieza para conocer cómo se organizaban las élites rurales, cómo se organizaban las relaciones entre la ciudad y el campo en todo lo que es la Edad Media".

El documento refleja los privilegios reales "de hacer ésto, lo otro y lo de más allá, de pasar mis ganados por tal tierra, de tener tal privilegio jurídico", y también incluye sentencias de los acuerdos entre vecinos sobre las lindes.

Detalle del códice recuperado / POLICÍA NACIONAL

Esos documentos se iban acumulando y se guardaban precisamente para utilizarlos en pleitos y el códice lo que refleja es ese vademecum de garantías jurídicas.

Ha indicado que tras tantos siglos el papel se ha conservado tan bien porque es "indestructible" y puede aguantar en las condiciones adecuadas de humedad y temperatura unos cuantos centenares de años más, al igual que la tinta de negro de humo.