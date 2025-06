El 27% de los españoles admite no tener suficientes conocimientos financieros

Más de uno de cada cuatro españoles, el 27%, considera que sus conocimientos sobre cómo gestionar su dinero para tomar las mejores decisiones para sí mismo o su familia son insuficientes o muy insuficientes. Es uno de los resultados que arroja una encuesta de Funcas realizada el pasado mes de mayo —vía online y telefónica— a una muestra representativa de 1.200 personas adultas. El estudio, que ofrece una visión actualizada sobre cómo los españoles valoran su capacidad para gestionar sus finanzas y su conocimiento y uso de distintos productos financieros, muestra que la percepción de no contar con suficiente cultura financiera es más frecuente entre las mujeres (30%) que entre los hombres (24%), diferencia que se mantiene en todos los grupos de edad.

“Muchas personas no cuentan con los conocimientos necesarios para tomar decisiones económicas bien informadas, pero el problema va más allá”, ha explicado María Miyar, directora de Estudios Sociales de Funcas, en la presentación de la encuesta en Zaragoza junto a Ibercaja. “Desde la crisis financiera -ha apuntado- el mundo de las finanzas ha profundizado en su complejidad de modo que entender cómo funcionan los productos y servicios financieros se ha convertido en una tarea difícil incluso para quienes intentan seguirlos de cerca", ha dicho.

En la encuesta también se observa una relación clara e inversa con el nivel de renta: el porcentaje que afirma no tener suficiente cultura financiera asciende al 31% entre quienes viven en hogares con ingresos inferiores a los 1.500 euros mensuales, pero se reduce al 25% a partir de los 2.000 euros. Llama la atención que incluso entre los hogares con rentas más altas, una proporción significativa expresa sentirse poco capacitada.

Algo similar ocurre con el nivel educativo: la autopercepción de insuficiencia es menor entre quienes tienen estudios universitarios, pero sigue afectando a uno de cada cuatro. Destaca también la relación con la autoubicación ideológica: las personas que se identifican con posiciones de izquierda tienden a considerar más insuficiente su conocimiento financiero que aquellas situadas en la derecha del espectro político.

Cuando se pregunta a los encuestados si saben lo que son algunos productos financieros, se confirma la autopercepción generalizada de escasa cultura financiera: un 35% de los encuestados declara no saber qué son las Letras del Tesoro, un 28% no conoce las criptomonedas, un 23 % no sabe qué es un fondo de inversión y un 20% desconoce los depósitos a plazo fijo.

Solo el 4% de las personas entrevistadas declara ser titular de criptomonedas, activo más común entre los hombres y los jóvenes. De hecho, el grupo que destaca con más claridad es el de hombres de entre 18 y 34 años, entre los cuales un 13 % afirma poseer criptomonedas, mientras que apenas existen diferencias por nivel educativo. A más ingresos del hogar, mayor tenencia de criptomonedas. También se observa una relación con la autoubicación ideológica: las personas que se sitúan a la derecha dicen poseer criptomonedas con mayor frecuencia que quienes se identifican con la izquierda o el centro.

La presentación de la encuesta se enmarca en el acuerdo de colaboración que mantienen Ibercaja y Funcas con el propósito de ayudar a mejorar el grado de alfabetización financiera en España. Así, ambas entidades han firmado este miércoles el convenio por el que Ibercaja se adhiere al ‘Programa Funcas de Estímulo de la Educación Financiera’ –‘Programa Funcas Educa’– para el periodo 2025-2026. El acuerdo, ratificado por el presidente de Ibercaja, Francisco Serrano, y el director general de Funcas, Carlos Ocaña, da continuidad a la colaboración que ambas instituciones mantienen desde 2018.