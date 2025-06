Al menos 50 colegios de Aragón tienen problemas de falta de personal no docente

Al menos 50 colegios de Aragón sufren un déficit de personal no docente. Así lo sostienen desde Csif, el sindicato que este miércoles se ha concentrado frente a la sede del Ejecutivo Aragonés para reclamar, en palabras de Yolanda Mediel, la responsable de Administración General de la comunidad de Csif, que "de una vez por todas se dimensione adecuadamente el personal no docente, que es también importante y que, además, forma parte de los ítems de calidad de un sistema educativo". "Es el momento de establecer qué ratios y qué criterios se van a adoptar para que en cada centro se tenga la plantilla que se necesita", ha dicho.

El personal no docente se divide en dos tipos. Por un lado, el que realiza atención directa a los alumnos, esto es "auxiliares de educación especial, técnicos de educación Infantil, personal sanitario en los centros de educación especial o centros donde se atiende a niños con dificultades, personal que hace labores de limpieza, conserjes o servicios auxiliares, personal de cocina...", ha ejemplificado Mediel.

Y, por otro lado, el personal administrativo, aquel que presta servicio "en las secretarías de los centros, atendiendo al alumnado, atendiendo a las familias y atendiendo en el día a día las tareas administrativas", ha explicado Mediel. Según han indicado desde Csif, ahora mismo son los equipos directivos los que asumen las tareas del personal no docente en los colegios que sufren este déficit, lo que "paraliza todo".

Ejemplos de ello son, según han señalado desde el sindicato, el centro María Zambrano de Zaragoza, donde no cuentan con personal suficiente para hacer los trámites de escolarización, o el Pío XII de Huesca, donde en estos momentos el equipo directivo tiene que asumir, además de sus funciones, todas las solicitudes de becas. "Hay problemas para la contratación del personal sanitario, fisioterapeutas, enfermeros, TCAE (Técnico en Cuidados Auxiliares de Enfermería)..", ha apuntado también Mediel.

Ante esta situación, la propuesta que realizan desde el sindicato es "complementar el salario" para que a los trabajadores les "resulte atractivo" ir a los centros educativos a cubrir estos puestos.

A estos se suma también el personal administrativo de los tres servicios provinciales de Educación -Zaragoza, Huesca y Teruel-, donde según han cifrado desde Csif hay más de 20 plazas vacantes. Según han indicado, se trata de una plantilla "muy cambiante y muy nueva", y su solución pasa por "dar la formación necesaria a todas las personas que van a ingresar próximamente para que esto empiece a funcionar correctamente".

Desde el sindicato han remarcado que se trata de un problema "cronificado en el tiempo" que denuncian desde hace "mucho tiempo". Según Mediel, mientras desde el Departamento de Educación les indican que "Función Pública no les autoriza a contratar a todo el personal que ellos necesitan", desde Función Pública sostienen que "todo lo que les trasladan a ellos lo cursan para dotar a los centros de personal". "La casa está sin barrer y no se ponen soluciones donde hay problemas", ha afirmado Mediel, que ha señalado que desde el sindicato tienden la mano al Gobierno de Aragón: "Estamos dispuestos a empezar a negociar mañana mismo".

Por su parte, el director general de Personal, Formación e Innovación, José María Cabello, ha especificado que Educación tiene las atribuciones del personal de los colegios y, Función Pública, de los servicios provinciales y direcciones generales. En esta línea, ha sostenido que desde la consejería que dirige Tomasa Hernández sí se sacan todas las plazas "y, cuando no se cubren, es porque no hay gente en las listas de espera para cubrirlas". Con todo, ha insistido en que desde los dos organismos hay intención de cubrir las vacantes. "Es un problema de que no tenemos la gente que pueda trabajar en según qué puestos, o que esos puestos no los pida nadie", ha subrayado.