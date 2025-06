Los nacimientos en Teruel, en el aire ante la falta de ginecólogos en el hospital: "Estamos al límite"

El hospital Obispo Polanco de Teruel afronta los meses de verano con una "gravísima" preocupación: la falta de ginecólogos y sus consecuencias. Fuentes del centro hospitalario explican que la reducida plantilla impide llevar a cabo una planificación de guardias para los meses de vacaciones, lo que les obliga a tener que cerrar el paritorio a partir de este sábado 21 y durante los meses de verano a no ser que se refuerce el servicio. Además, las mismas fuentes indican que tampoco se podrá llevar a cabo la asistencia ginecológica urgente y se reducirán de forma "considerable" todas las consultas de esta especialidad. En aras de mandar un mensaje tranquilizador, el Consejero de Sanidad del Gobierno de Aragón, José Luis Bancalero, ha subrayado este miércoles que "la asistencia sanitaria está garantizada".

Fuentes de este servicio del Obispo Polanco señalan que el verano agrava una situación que arrastran en Ginecología desde hace meses. "Pasamos de estar cuatro especialistas a tres, pero igualmente estamos al límite. Llevamos dos meses cubriendo guardias entre cuatro personas", denuncian. Ahora, en el periodo estival, solo estarán tres ginecólogos para cubrir 60 guardias. "Estamos muy pocos en plantilla y es inviable hacer planificación de guardias", afirman.

Según estas fuentes, la plantilla estructural del Obispo Polanco comprende a nueve ginecólogos, pero una de las plazas está vacante desde el mes de abril. De los ocho especialistas que sí prestan servicio, la mitad están exentos de realizar guardias: dos por enfermedad, otro por edad y, otro, por una excedencia por cuidado de hijos que tiene desde el mes de junio. Así, solo realizan estas jornadas complementarias cuatro profesionales, que serán tres durante los meses de verano porque, de forma rotatoria, habrá uno de vacaciones. "Tanto si estamos tres o como si estamos cuatro es inviable", remarcan desde el hospital.

Las mismas fuentes del hospital turolense explican que ya tomaron medidas ante esta situación hace unos meses, cuando se pusieron en contacto con distintas ginecólogas de Aragón para que prestaran asistencia de forma puntual en Teruel. "Han podido venir cinco personas algún sábado, no todos los del mes", detallan. Sin embargo, el déficit sigue afectando al servicio y también a la salud de los profesionales sanitarios. "Ni atendemos bien ni podemos descansar", subrayan.

Refuerzo puntual de ginecólogos

Y esta situación, subrayan las fuentes del hospital turolense, no es nueva para el Salud, pues ya habían trasladado a la Dirección de Gerencias que "a partir del día 21 de junio no habría cobertura de guardias" y sus inminentes consecuencias: el cierre del paritorio y también de la asistencia ginecológica urgente. De hecho, especifican que han mantenido reuniones con el Salud sobre este asunto desde octubre, e indican que solicitaron "instrucciones para saber cómo actuar" pero, aseguran, no las han recibido.

Además, este miércoles, algunas profesionales del servicio han mandado un escrito al Gobierno de Aragón, al Consejero de Sanidad, al Director Gerente del Sector Teruel, al Director General del sector salud en Aragón y a la Directora Gerente del Salud en el que denuncian esta situación. También se ha puesto en marcha una recogida de firmas para evitar el cierre del paritorio, y ya cuenta con más de 5.500 participantes. "A falta de tres días para producirse el cierre del paritorio no han dado soluciones concretas ni las instrucciones para derivación de las pacientes", insisten fuentes del Obispo Polanco.

Sin embargo, desde el Departamento de Sanidad garantizan que "el Servicio de Ginecología del Hospital Obispo Polanco de Teruel va a funcionar durante todo el verano" y aseguran que "acudirán especialistas de otros hospitales de Aragón" al Obispo Polanco para reforzar el servicio. "Las mujeres que vayan a dar a luz este verano lo podrán hacer en Teruel sin necesidad de trasladarse a ningún otro centro sanitario", afirman.

El déficit de ginecólogos en el hospital Obispo Polanco no es un caso aislado en la provincia de Teruel, pues cabe recordar que ya el pasado mes de mayo el Salud pidió ayuda a todos los hospitales de Aragón para poder cubrir el servicio de Ginecología en Alcañiz, ya que la plantilla iba a pasar de contar con siete especialistas a tener solo cuatro (tres a jornada completa y uno a media jornada) tras la jubilación del jefe de servicio y las dos bajas maternales que se preveían para verano. Según apuntan fuentes del Departamento de Sanidad, estas plazas ya han sido cubiertas con especialistas de tres hospitales: del Miguel Servet, del Clínico y del de Barbastro.