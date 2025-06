Ambar amplía su gama de cervezas con el lanzamiento de Ambar Triple Zero Radler

Ambar continúa innovando con la incorporación de Ambar Triple Zero Radler a su porfolio de cervezas sin alcohol, una nueva receta que combina el carácter refrescante del zumo de limón con un resultado equilibrado y fresco, sin alcohol y sin azúcar. Este lanzamiento dentro de la gama de cervezas Triple Zero de Ambar refuerza el compromiso de la marca por ofrecer alternativas para todos los gustos y ocasiones, manteniendo siempre su esencia y sabor.

Ambar Triple Zero Radler nace de la combinación de dos de sus productos estrella: la base de Ambar Triple Zero, lanzada en 2022 como la primera cerveza de la casa sin alcohol y sin azúcar, y el refrescante zumo de limón natural de Ambar Radler. El resultado es una cerveza equilibrada, con agradables notas cítricas tanto en nariz como en boca, y un perfil refrescante ideal para cualquier momento del día.

Pensada para quienes buscan cuidarse sin renunciar al placer de una cerveza, Ambar Triple Zero Radler es perfecta para disfrutar con la llegada del calor o después de una jornada deportiva.

Con este lanzamiento, Ambar vuelve a demostrar su propósito de seguir haciendo historia cervecera, apostando por el inconformismo, la innovación y la adaptación a los nuevos hábitos de consumo.

Sobre la gama Triple Zero

Desde 1976, fecha en la que Ambar puso en el mercado la primera cerveza sin alcohol en nuestro país, la compañía no ha dejado de investigar para llevar la cerveza a otro nivel. Años después Ambar lanzó la primera cerveza sin alcohol y sin gluten del mercado. Pero 125 años de historia dan para mucho más y con Ambar Triple Zero, dio un paso más con la primera cerveza sin alcohol y sin azúcar. A esta categoría de cervezas sin alcohol se han ido sumando opciones como Ambar Triple Zero Tostada, una versión más intensa y aromática, y Ambar Triple Zero Sin Gluten. Ahora su reciente incorporación con Ambar Triple Zero Radler, refleja el espíritu pionero de la cervecera con una propuesta equilibrada con el sabor auténtico del zumo de limón.