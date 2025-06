Aquara, referente en empleo verde con el primer profesional acreditado en montaje y mantenimiento de redes de agua en Aragón

Aquara, empresa aragonesa líder en la gestión sostenible del agua, trabaja diariamente no sólo para ofrecer servicios de abastecimiento, saneamiento y depuración a más de 700.000 aragoneses con todas las garantías de calidad, sino también para impulsar el desarrollo de la región.

Por este motivo, su vocación va mucho más allá que ser un servicio de agua, apostando por el fomento de la formación profesional y la cualificación de su equipo humano para desarrollar un modelo que contribuya a la sostenibilidad y a la excelencia del sector del agua y del empleo verde en Aragón.

Esta apuesta de valor se ha materializado con el primer acreditado en la región en materia de montaje y mantenimiento de redes de agua. Se trata de José Carlos Lallana, operario de red de Aquara en Calatayud, donde la compañía gestiona el servicio municipal de abastecimiento y saneamiento.

Esta primera acreditación es resultado del esfuerzo coordinado de Aquara y la Escuela del Agua de Veolia, grupo al que pertenece Aquara, y se ha realizado a través del procedimiento PEAC (Procedimiento de Evaluación y Acreditación de Competencias) de la Agencia de las Cualificaciones Profesionales de Aragón, una herramienta de la administración pública para reconocer oficialmente las competencias profesionales adquiridas a través de la experiencia profesional u otras vías no formales de formación.

El sistema funciona de la siguiente manera: tanto Aquara como la Escuela del Agua, acompañan al profesional durante todo el proceso de acreditación, facilitando acceso y el asesoramiento técnico a todos los participantes. “Ha sido un proceso sencillo, en el que he tenido que explicar los conocimientos y las técnicas que aplico en mi trabajo diario a un evaluador, pero no he tenido que expresar nada que no sepa hacer”, asegura José Carlos.

José Carlos Lallana, operario de red de Aquara en Calatayud. / Aquara

De hecho, para él, “la acreditación supone un reconocimiento y un añadido en mi currículum y trayectoria profesional que además ha reforzado mi compromiso con Aquara y con la labor que desempeño actualmente en la empresa”.

La previsión es que en los próximos meses los profesionales operarios de red y el electromecánico del servicio de Calatayud cuenten también con la acreditación.

“Esta primera acreditación ha supuesto un hito clave en nuestra apuesta por la formación continua, la puesta en valor de la experiencia y el desarrollo profesional de nuestro equipo, que sin duda, es el motor principal de un modelo de gestión del agua que genere progreso y desarrollo económico en los municipios, a través del empleo verde”, afirma Nacho Heredero, director ejecutivo de la compañía.

Además, el clúster aragonés del agua, Zinnae, del que Aquara forma parte, ha contribuido en este proceso de acreditación en pro de dar un paso adelante en la cualificación profesional y en la competitividad del sector del agua.

FP del ciclo del agua

Precisamente el clúster del agua, Zinnae, el Instituto Aragonés del Agua y Aquara lanzaron el primer FP Dual del sector del agua en la Comunidad Autónoma.

El IES Virgen del Pilar de la capital aragonesa imparte desde 2023 el Grado Medio de técnico en redes y estaciones de tratamiento de agua, con el fin proporcionar a los jóvenes habilidades relevantes en el sector del agua y el medio ambiente, generando oportunidades y facilitando así su posterior inserción al mercado laboral. De hecho, próximamente se incorporará a la plantilla de Aquara, en la modalidad de prácticas, una alumna del grado para desempeñar labores de operaria de red.

Acto de recepción de la beca 'Talento Profesional' en el Ayuntamiento de Calatayud. / Aquara

“El primer FP Dual sobre el ciclo del agua ha sido fruto de una alianza entre Gobierno de Aragón, Zinnae y Aquara porque estábamos convencidos de la necesidad de avanzar en la formación y la profesionalización de un sector que es vital para una economía que avanza hacia un modelo circular y responsable con el medio ambiente”, cuenta Heredero. En concreto, Aquara colabora en la elaboración del currículo formativo, facilita la oportunidad a los estudiantes del grado de realizar prácticas en la empresa y ha donado material de fontanería para el desarrollo del grado.

Beca Talento Profesional

Todo este conjunto de iniciativas para el fomento del empleo verde en Aragón se completa con la ‘Beca Talento Profesional’, que busca facilitar el acceso a la formación y el empleo a jóvenes con un entorno económico complejo.

En el marco del Pacto Social que el Ayuntamiento de Calatayud, Aquara, Cruz Roja y diversas entidades locales comparten, se lanzó este programa que ha financiado los gastos derivados de la formación de una estudiante de FP residente en la capital bilbilitana.