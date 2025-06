ArdiCiber presenta su web, una herramienta jurídica y humana contra el fraude digital

La firma jurídica ArdiCiber, con sede en Huesca y especializada en la recuperación de capitales robados mediante ciberestafas, ha presentado su nueva página web, una plataforma creada para dar visibilidad al problema del fraude digital y ofrecer apoyo legal y humano a las víctimas. Con un enfoque accesible, claro y empático, la web pretende convertirse en punto de referencia para quienes han sufrido este tipo de delitos y buscan recuperar su dinero.

“El fraude digital se ha convertido en una epidemia silenciosa. Cada día miles de personas son engañadas y muchas no denuncian por vergüenza o desconocimiento. Esta web nace para decirles que no están solas, que sí se puede actuar, y que la responsabilidad no es de la víctima, sino del sistema que ha fallado”, afirma Luis Rubí Blanc, abogado, socio de ArdiCiber y experto en prevención del blanqueo de capitales. La plataforma ofrece asesoramiento inicial gratuito, información jurídica útil y recursos para actuar de inmediato ante una estafa.

Rubí Blanc destaca también el papel social del proyecto: “Queremos transformar el dolor en acción". "La web es solo el primer paso de una estrategia más amplia para visibilizar éste problema e impulsar cambios legales, para exigir responsabilidad a los actores implicados, especialmente las entidades financieras. Luchar contra las ciberestafas es una cuestión de justicia y de dignidad”, explica.

Una empresa con el epicentro en Walqa

En la presentación desde ArdiCiber se ponía el acento en las metas que se persiguen con este alumbramiento. “Con esta web, buscamos estar más cerca de nuestros clientes y de su entorno social. Queremos que sea comprensible y útil”, destaca Blanc como apunto en su reciente visita a las instalaciones de la compañía en el Parque Teconologico de Walqa, donde ArdiCiber tiene su epicentro.

Concebida como un espacio de contacto directo y asistencia técnica. Además, la activación de canales oficiales en LinkedIn, Twitter, Instagram y YouTube permitirá compartir contenidos actualizados, alertas relevantes y participar activamente en la conversación sobre ayuda a víctimas de ciberestafas para recuperar su dinero. “Con esta nueva web queremos que cualquier persona, empresa o institución pueda saber que tiene derecho a recuperar el dinero que le han ciberestafado y, sobre todo, cómo puede iniciar el camino para recuperarlo", asegura.

La nueva web también pretende ser un espacio donde consultar información sobre las ciberestafas: artículos, recursos, alertas, guías y casos prácticos que responden a dudas reales que tienen los clientes cada día.

Así es como se pone el acento en la idea de servicio y ayuda que la empresa quiere prestar “Queremos ser una empresa cercana. A través de esta nueva presencia digital nos mostramos tal y como somos: expertos, pero también humanos. Y estamos aquí para ayudar. Esta nueva etapa digital no es un cambio estético, es una decisión estratégica. Nos permite crecer, ser más ágiles, escuchar más y compartir conocimiento en tiempo real.”

Respecto de la presencia en redes sociales, Blanc considera que son una "herramienta clave" para combatir la desinformación respecto a los derechos de las víctimas de ciberestafas. "Vamos a usarlas para informar y ayudar a nuestros clientes a recuperarse de los efectos de una ciberestafa. Vivimos un momento donde los ciberataques aumentan cada día y cada vez son más sofisticados. Frente a eso, ArdiCiber informa que puedes combatir los efectos de una ciberestafa. Por eso hemos construido esta web”, apunta.

La empresa, que ya trabaja con organizaciones del sector público y privado, consolida así su visión de ser un referente nacional en la defensa de los derechos de las víctimas de ciberestafas ayudándoles a recuperarse de sus efectos, en un contexto donde los ataques informáticos crecen cada año.