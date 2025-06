El Bono Alquiler Joven contará con 7,6 millones en Aragón y espera llegar a más de 1.200 usuarios

El acceso a la vivienda sigue siendo uno de los principales problemas que preocupan a los españoles y a los aragoneses ante las subidas de los precios y la escasez de la oferta, tanto en las grandes ciudades como en los municipios pequeños. Especialmente, a quienes por su edad no pueden independizarse y salir del nido familiar. En Aragón, según los datos que maneja el Ejecutivo autonómico, son casi 47.000 los jóvenes que no pueden independizarse, de los que 30.000 no pueden comprar una vivienda. Así que todos ellos tienen que recurrir al mercado del alquiler para salir del núcleo familiar.

Con estas cifras, las ayudas del Bono Alquiler Joven del Gobierno de España son una parte clave para este colectivo. Desde el Gobierno de Aragón, que gestiona la convocatoria, informan de que la partida correspondiente a 2024 y que se publica hoy en el Boletín Oficial de Aragón (BOA) tendrá un presupuesto de 7,6 millones de euros, similar a las partidas aprobadas en 2022 y 2023. Con estas cifras, la intención es llegar al menos a 1.200 beneficiarios.

Desde el Gobierno de Aragón reconocen, también, que puede haber centenares de solicitudes que se queden fuera, como es habitual que ocurra en estas convocatorias. Esta es la mayor prueba de que las necesidades en este colectivo son muy altas y el presupuesto, finito. La directora general de Vivienda, María Pía Canals, reconoce que "el dinero es limitado, y las solicitudes son muchas. El presupuesto disponible no da para cubrir las en torno a 6.000 solicitudes que solemos recibir, da para unas 2.000. Y es imposible abarcar con unas ayudas todo el mercado", explica.

Según los datos oficiales de las últimas convocatorias, la de 2022 y 2023, que se tramitó de manera conjunta con un presupuesto de 15,2 millones de euros, las ayudas llegaron a 2.610 aragoneses. En este ámbito, se tuvieron que denegar 2.105 peticiones al haberse finalizado el presupuesto disponible, y otras 1.800 tuvieron que ser rechazadas al no cumplir con los requisitos exigidos. Es decir, 3.900 ciudadanos se quedaron fuera del Bono Alquiler Joven.

Los requisitos para acceder al bono

Los requisitos para poder beneficiarse del Bono Alquiler Joven son tener entre 18 y 35 años, poseer la nacionalidad española, la de alguno de los Estados miembros de la Unión Europea, Suiza o del Espacio Económico Europeo, o tener reconocida la residencia regular en España. Además, los solicitantes no pueden ser propietarios o usufructuarios de ninguna vivienda en España, y tienen que ser titulares de un contrato de arrendamiento, en calidad de persona arrendataria.

Asimismo, se debe disponer de una fuente regular de ingresos (que no supere tres veces el IPREM, esto es, 25.200 euros al año, según los datos de 2025) y que el coste del alquiler no supere los 600 euros mensuales. En el caso del alquiler de una habitación, práctica que también cubre el Bono Alquiler Joven, esta renta o precio deberá ser igual o inferior a 300 euros mensuales.

Cuándo se puede solicitar el Bono Alquiler Joven

Según señalaron fuentes del Departamento de Fomento, Vivienda Fomento, Vivienda, Logística y Cohesión Territorial del Gobierno de Aragón, las solicitudes al Bono Alquiler Joven pueden presentarse entre el 8 de julio y el 20 de agosto de 2025. Como es habitual, las cuantía de ayuda máxima será de 250 euros al mes para las rentas de 600 euros mensuales, y proporcional en función de la renta que se abona.

Las ayudas se concederán con carácter retroactivo. El plazo subvencionable son 24 meses a partir del 1 de enero de 2024, aunque también pueden contemplarse contratos de alquiler firmados a posteriori. En total y como máximo, cada beneficiario podría obtener 6.000 euros de ayuda para cubrir el alquiler de un piso de 600 euros mensuales durante dos años.

Sin embargo, puntualizan fuentes del mismo departamento, este no suele ser el caso más habitual en Aragón, ya que abundan las solicitudes de ayudas para alquileres de habitaciones, otra de las modalidades que cubre el bono. En este caso, se contempla un coste máximo al mes de 300 euros por el alquiler de una habitación. Zaragoza aglutina la mayor parte de las solicitudes y de las ayudas concedidas, por el "gran volumen de población" que aglutina la capital aragonesa.

La concesión de solicitudes

De nuevo, se mantiene también la modalidad del "bono viajero", esto es, que los beneficiarios de la ayuda que cambien de residencia por motivos de trabajo, podrán mantener su ayuda si siguen cumpliendo los requisitos de renta en su nueva residencia, y que este pasaría a abonarlo la comunidad de destino. "Tenemos que dejar una reserva en el presupuesto para estos casos, que no son muy numerosos, pero existen", explicó Canals.

La responsable del área de Vivienda espera que el Bono Alquiler Joven vuelva a ser "muy bien recibido" por los aragoneses y ha insistido en la importancia de que la documentación se presente bien desde el principio, para agilizar la concesión de las ayudas. "Las subvenciones se otorgan por orden de llegada y en función del cumplimiento de los requisitos", explica.

En futuras convocatorias, el Gobierno de Aragón se plantea aplicar la Inteligencia Artificial para desatascar estos procesos, que son de los más complicados para la Administración aragonesa, por el elevado volumen de solicitudes.

Por ahora, las solicitudes podrán presentarse online a través del tramitador, o con la ayuda de entidades colaboradoras. Después, la resolución se realizará por parte de los directores provinciales de Zaragoza, Huesca y Teruel.