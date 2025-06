Joaquín, un joven agricultor arrasado por las lluvias en Azuara: "Todo el trabajo de mis padres y mis abuelos se ha ido al garete"

La vega del barranco de la Val, en Azuara, que fluye hacia el río Cámara, es un estropicio. Cariacontecido lo cuenta Joaquín Gimeno, un joven agricultor de 27 años que, desde su tractor Fendt, abre paso en las calles de su pueblo quitando a un lado y al otro las toneladas de escombros que la gente saca de sus casas. En la parte baja del pueblo, junto al cauce del río, tenía 30 hectáreas de alfalfa, trigo y cebada que le servían, entre otros fines, para alimentar a las 2.500 ovejas que conforman su cabaña ganadera. "El agua me lo ha arrasado todo. Todo el trabajo mis padres, de mis abuelos.... todo se ha ido al garete en media hora", cuenta el hombre, casi resignado.

Los daños se extienden por toda la cadena que nutre la vida de un profesional del campo. "Ya no es que haya perdido la cosecha, que eso quizás lo cubra el seguro. Lo que más me preocupa son los daños en los equipos del regadío", desgrana el joven, que ya había ejecutado esa costosa inversión que permite una más provechosa utilización del agua. Calcula que las pérdidas económicas se irán "hasta los 300.000 euros".

Con el futuro pintado de azul oscuro casi negro, no hay tiempo para lamentaciones. "El mayor problema lo tengo ahora para dar de comer a las ovejas. Unas, por suerte, me pillaron a este lado del río, pero para llegar a la otra parte del ganado tengo que ir hasta Letux y dar la vuelta por el cauce. Se pierde media hora y me reparto con los trabajadores para ver cómo las pastoreamos, pero necesitamos que hagan un paso por aquí, en el río, que me han dicho que lo están movilizando", cuenta el joven.

Para dar de comer a las ovejas ha tirado de solidaridad obrera, o, mejor dicho, agricultora. "Nos están dando paja en otros pueblos y con eso tiramos estos primeros días", relata, antes de mirar hacia la zona baja del pueblo y hacer balance. Esa parte de la vega está afectadísima." La grava lo ha inundado todo, no hay ribazos, no sabes por dónde van las lindes de los campos. Tenemos seguro de la cosecha, pero de los campos, si no nos echan una mano con los riegos, será muy complicado seguir", sigue el joven.

Como el joven, decenas de agricultores de todos los pueblos de la zona se han acercado a los pueblos afectados con la maquinaria pesada que utilizan para sus labores para echar una mano. Todos se conocen y se coordinan como pueden para colaborar en lo que se puede. Eso da buena cuenta de cómo se entiende una profesión que languidece.

Y no poco se ha escrito sobre la sangría que sufre el campo aragonés, que pierde unos 200 profesionales al año y no convence a los jóvenes para quedarse con las explotaciones familiares, lo que pone en bandeja a los fondos de inversión y a los grandes terratenientes extensas porciones de tierra que se dedican a cualquier cosa menos a vertebrar el territorio. "Yo quiero seguir aquí, vivir de lo mío y mantener lo que levantaron mis padres y mis abuelos. Yo lo que quiero es ver la huerta como estaba", zanja Joaquín Gimeno, justo antes de despedirse, dar un volantazo a su tractor y encarar esa montaña de escombros que hace una semana conformaba el dulce mobiliario de una casita en Azuara.