La odisea que viven los jóvenes a la hora de alquilar piso en Zaragoza: "Si son muy baratos, lo que te ofrecen son agujeros"

El móvil de Maider Enríquez registró la semana pasada, concretamente el jueves, dos horas de actividad en la aplicación de Idealista, uno de los portales de búsqueda de vivienda tanto para compra como para alquiler. Un indicador del tiempo y energía que les ocupa encontrar piso a los jóvenes en la actualidad. En su caso, es la cuarta vez que hace las maletas en Zaragoza, pero ella viene de Bilbao.

Esta joven de 24 años está en la recta final de sus estudios del Grado en Óptica y Optometría en la Universidad de Zaragoza y, entre apuntes de exámenes finales, explica a este diario que ahora, y no por mucho tiempo, convive en la zona universitaria junto a tres personas en un piso que cuenta con "un cuarto pequeño" que da a un "balcón cerrado" y en el que "se acumula el calor". Por eso, ha buscado mejorar las condiciones sin salir de ese radio para irse a vivir con su amigo. Una tarea que se vuelve más ardua cuantas menos personas se quieran alojar: "La idea principal era irnos los dos solos, pero ¿un piso entero para dos? Casi imposible", añade.

"No me quería alejar mucho. Como máximo era irme a Parque Roma, Plaza Aragón o Casablanca. Buscaba algo que estuviera a 20 minutos andando máximo desde la universidad", afirma Maider, quien rastrea para encontrar viviendas "habitables", que dice, suelen estar lejos de la masificación de la zona universitaria en zonas como el Actur. Su "máximo" cuando salió del País Vasco, era pagar 320 euros por habitación y ya ha tenido que "subir el rango de precio" porque "cada año está peor", y eso que "lo pagan sus padres", sostiene Enríquez.

Cuanto más "asequibles" son los pisos, antes "vuelan" y, normalmente van ligados a peores condiciones de habitabilidad: "Lo que te ofrecen son agujeros si son muy baratos" asegura Maider, quien mucho antes de mirar un piso entero iba en busca de habitaciones individuales. "Quitan los espacios comunes porque quieren llenar los pisos de gente para cobrar más", añade, e insiste en que "hay pisos sospechosos de 9 o 12 personas".

Después de una búsqueda "agónica", de haber lidiado con anuncios falsos, "fotos de casas horribles" y ghosting de particulares - dice que muchos caseros no contestan ni están pendientes a sus anuncios - este lunes encontró un piso "al lado de la uni" que "llevaba publicado un minuto", concretamente en la calle Tomás Bretón, por el cual su compañero y ella pagarán 650 euros mensuales. Una "suerte", a juicio de Maider, porque en una época en la que "los precios están muy altos" no tendrá que poner "más que 325".

Son cifras que a Jose Cruz, un malagueño de 23 años ,no le asustan porque en la ciudad andaluza "los precios están por las nubes", superando hasta los 400 euros por habitación y, por eso, "250 y 230 o hasta 300 sin gastos" para él "está bastante bien". El próximo 6 de julio este joven se muda a la capital aragonesa por motivos laborales, puesto que hace dos semanas le ofrecieron un puesto como visual merchandiser en la nueva tienda de Primark que se abrirá en el centro comercial de GranCasa y no se lo pensó dos veces.

A diferencia de Maider, Jose está buscando activamente desde hace una semana un piso de alquiler a través de las redes sociales, "por Twitter, Instagram y un grupo de WhatsApp de pisos de Aragón", porque plataformas como Idealista le resultan "frías" ya que "no ves con quien vas a convivir". "El problema es que en ese grupo hay mucha más gente que busca piso que gente que ofrece", asegura Cruz. Su idea es "compartirlo con otros dos o tres compañeras" de su edad y, si puede ser "en el Actur". Una vez más, la cercanía se convierte en preferencia.

No es la primera vez que Jose se muda. Ya en 2020 se trasladó a Cádiz para estudiar Ciencias del Mar, pero se volvió a Málaga para cursar sus estudios de Dirección de Arte online, algo que le permite compaginar de manera telemática con su ocupación en la tienda de ropa de Zaragoza a 30 horas semanales. Por eso, le es ya conocida la "incertidumbre" del cambio de alojamiento y ese "mal cuerpo", dice, durará "hasta que no tenga un par de pisos mirados o algo asegurado".

La realidad es que está "a la espera" de que dos usuarios de TikTok le den una respuesta sobre unos pisos que le han convencido. "Aún no me he puesto en serio con los temas de la fianza, pero seguro que más adelante me llevaré las manos a la cabeza con algo", señala Jose. Lo dice porque ir a lo barato, a su juicio, tiene sus riesgos: "Puedes encontrar una habitación por 250 euros, pero que se caiga a pedazos", advierte este joven, quien por ahora prioriza estar en contacto directo por redes sociales con sus "futuros compañeros de piso". De hecho, pese a que la empresa le facilita "dos semanas de hotel", espera "encontrar piso pronto" y no dejarlo "para última hora" para no agobiarse.

Jose asume que juega con ventaja porque "todo el mundo busca compañero para la zona de la universidad" y que, no le preocupa no encontrar un alojamiento en la zona de GranCasa porque tiene entendido que "Zaragoza está bien comunicado por el tranvía". "Ojalá un piso entero por 300 euros", dice entre risas Jose, quien representa el sentir de muchos jóvenes, que aun trabajando, ven muy arduo el momento de independizarse. Los mismos que dan por sentado que compartirán espacio como mínimo, con dos personas más y alguna comodidad de menos.