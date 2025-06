Stellantis Figueruelas pone en pausa las baterías por las bajas ventas de coches eléctricos

La transición hacia el coche eléctrico en Europa no está yendo al ritmo previsto por la industria del automóvil. Las ventas de estos vehículos no acaban de despuntar, lo que obliga a modificar los planes de trabajo de los diferentes fabricantes para adaptarse a un mercado marcado por la atonía de la demanda. La planta de Stellantis en Figueruelas (Zaragoza) no es inmune a esta coyuntura. Prueba de ello es la situación actual del taller de baterías, cuya actividad se ha suspendido durante casi dos semanas.

La dirección de la planta aragonesa ha decidido suspender la producción de esta instalación, dedicada al ensamblaje de baterías para vehículos eléctricos, debido a la menor demanda de los modelos con esta motorización. En concreto, se ha cancelado la actividad desde este jueves 19 de junio al martes 1 de julio, según han informado fuentes del grupo automovilístico. El taller retomará la actividad el miércoles 2 de julio en turno de mañana.

El pinchazo el mercado eléctrico hace ya tiempo que se siente en la factoría zaragozana. El taller viene funcionando solo con el turno de mañana desde hace más de un año y lo hace además a medias, produciendo solo cuatro de los cinco días laborables. Esto ha obligado incluso a trasladar parte de la plantilla a otras áreas de la fábrica.

Sin erte en lo que va de año

La situación que esta instalación de montaje de baterías, que se puso en marcha en 2021, es la cruz de Stellantis Figueruelas, cuya actividad general está siendo mejor de lo prevista en lo que va de 2025. Así lo constata el hecho de que no se ha recurrido por ahora este año a la aplicación del expediente de regulación temporal de empleo (erte) que empresas y comité pactaron a finales de 2024. La producción de coches está incluso superando las estimaciones iniciales, gracias principalmente al tirón del Opel Corsa, según fuentes sindicales.

El taller es independiente del proyecto de la gigafactoría de baterías que Stellantis y CATL están desarrollando en Figueruelas, una planta que producirá celdas de baterías de litio fosfato de hierro (LFP) que se prevé que empiece a funcionar partir de 2026, con una inversión de 4100 millones de euros y la creación de unos 3.000 empleos.