46.000 firmas en un solo día: la respuesta ciudadana para evitar el cierre de los paritorios en Teruel

La campaña de recogida de firmas impulsada por un grupo de mujeres de Teruel para evitar que el Hospital Obispo Polanco se quede sin servicio de ginecología y obstetricia a partir de este sábado ha superado las 46.000 adhesiones en un día.

Según el último recuento, la campaña ha recogido más de 40.000 firmas en la plataforma change.org y más de 6.000 en papel, ha explicado este viernes la portavoz de la iniciativa, Diana García.

Las 6.000 firmas conseguidas en formato físico han sido entregadas en la Delegación Territorial del Gobierno de Aragón para hacerlas llegar a la Consejería de Sanidad del Ejecutivo autonómico, y se harán llegar también a la Justicia de Aragón.

Diana García ha explicado que, según información obtenida a través de profesionales sanitarios, las guardias están cubiertas de momento para el sábado, lunes y martes de la semana próxima, pero no hay confirmación oficial más allá de esas fechas.

A partir de entonces ha apuntado que "suponen" que no se llegará a producir al cierre del paritorio en Teruel, aunque no tienen claro que los médicos que sí que estén dispuestos o disponibles no tengan saturación de trabajo.

Asimismo, ha lamentado que no ha existido contacto directo entre ellas y los responsables del hospital o de la Consejería de Sanidad, y que tampoco se han ofrecido datos concretos sobre el personal que podría asumir las guardias en el futuro.

Ante las declaraciones del consejero de Sanidad del Gobierno de Aragón, José Luis Bancalero, en las que negaba este cierre por falta de facultativos, Diana García ha lamentado que éste en ningún momento dio detalles de cómo iba a hacerse, ni cuántas personas se han ofrecido a hacer esas guardias, ni desde dónde van a acudir a Teruel.