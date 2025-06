El barro empieza a ser historia en las zonas afectadas por las tormentas: "Azuara comienza a parecer pueblo, no medio-pueblo"

Ya no solo es marrón el color que tiñe las calles de Azuara (Zaragoza). No lo es porque, desde que las fuertes tormentas descargaron sobre estos pueblos aragoneses el pasado viernes, hace justo una semana, los vecinos de las localidades se han entregado en cuerpo y alma a desprender el barro de sus calles, a barrer el escombro de sus casas, a vaciar el agua estancada en sus edificios.

Lo han hecho de forma progresiva y también con ayuda de militares de la UME, de bomberos de la DPZ, de la DPT efectivos del Infoar y de Protección Civil, entre otros. "Esto ha cambiado de la noche al día, antes era imposible entrar. Ahora ya empieza a parecer pueblo, no medio-pueblo", afirma Magdalena Jurado.

La mujer, que vive en Azuara con su marido desde 2020, espera sentada en la modesta sala de espera del centro de salud que se ha habilitado en lo que hasta hace una semana era la ludoteca del pueblo. "Hemos estado ayudando con el barro y me ha salido un sarpullido", dice Magdalena mientras se señala la nuca, y añade: "Vengo a que me vean, no vaya a ser que sea una contaminación del barro o algo así". Y es que, cuenta la mujer, llevan "desde el sábado sin parar, todo el día en la calle, poniendo bocadillos, ayudando".

En imágenes | Azuara se recupera una semana después de las tormentas / MIGUEL ÁNGEL GRACIA

Mientras hablan, otros vecinos entran y salen después de haber sido atendidos por los profesionales sanitarios. También Pedro Gil ha recibido atención sanitaria porque, cuenta, es "enfermo crónico". "Llevo mucho tiempo jubilado por mis enfermedades, y esto me estará pasando factura seguro", añade.

Gil cuenta que "hasta que apareció la UME el martes fue todo a base de pueblo y voluntarios de toda España". "Lo mejor que ha pasado es la solidaridad y ver cómo toda la gente ayuda", afirma. Y es que, dice, él ha sido "uno de los mayores afectados de la riada". Estaba en casa con su mujer, su hijo y sus dos mascotas. Pero de esa vivienda ya solo existe la planta de arriba, que ahora usan como espacio habitacional.

Frente a la antigua ludoteca está Juan Antonio Larosa, que se dedica a organizar el tráfico. Así, mientras pasan camiones, tractores y coches, explica: "Cuando la UME vino esto iba ya bastante avanzado, pero aquí hay mucho, mucho trabajo por hacer".

Mucho trabajo y “trabajo minucioso”, dice Carlos Gimeno. Lleva una manguera en la mano y, en la entrada de la casa de su cuñado de Letux, se dedica a limpiar toda la vajilla: platos, vasos, tazas, cuencos… "Lo más gordo que no vale se tira rápido, pero con lo demás hay que ir poco a poco, ver lo que vale y lo que no, lo que quieres guardar y lo que no", explica. Él, que vive en Zaragoza, acude a Letux cada dos días para echar una mano a su cuñado, propietario de la casa.

Gimeno indica que las "calles de Letux ya están bastante mejor" gracias a la ayuda de la UME y de las brigadas de antincidencisos, pero queda mucho trabajo en las casas. “Parece que no hay cosas en una casa, hasta que te pones. Te hace duelo tirar y vas guardando, pero bueno.. Poco a poco”, señala.

De pronto, apaga la manguera y agudiza el oído. Son las 11.30 horas y por el pueblo resuena un aviso del ayuntamiento en el que se indica dónde pedir ayuda. “Mucha cosa pero luego a ver cuándo llegan las ayudas”, murmura Gimeno. Con todo, afirma que la situación en el pueblo ya es “otra”. “Del domingo al viernes esto ha cambiado”, afirma