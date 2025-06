Nueva jornada de huelga en Davante MasterD contra la supresión de incentivos

Cerca de un centenar de trabajadores de los dos centros de Davante MasterD en Zaragoza -ubicados en Carretera de Madrid y Polígono Plaza- se han concentrado de forma simultánea a las 11 horas de ese vienres en el marco de la huelga convocada por la sección sindical de CCOO, para denunciar la supresión "unilateral" de los incentivos variables por parte de la empresa.

La plantilla ha mostrado así su "firme rechazo", según el sindicato, a una medida que consideran "injusta y arbitraria, especialmente en un momento en el que la empresa registra beneficios millonarios".

“Seguimos en huelga. Es una vergüenza cómo la dirección ignora a su plantilla", ha afirmado Roberto Voto, secretario general de la sección sindical de CCOO en Davante MasterD. "Han pasado ya dos semanas desde que les hicimos llegar una nueva propuesta y aún no han dado ninguna respuesta. Ante este silencio, no nos dejan otra opción que continuar con la huelga hasta que se den cuenta de que no pueden seguir dándonos la espalda", ha agregado.

Desde CCOO subrayan la "falta total de voluntad negociadora" por parte de la empresa y advierten de que la huelga "continuará el tiempo que sea necesario hasta que la empresa escuche las demandas de la plantilla y se siente a negociar una solución justa".