Los opositores de Secundaria y FP, a un día del examen en Aragón: "Sería todo un sueño llegar a esa estabilidad"

Alea iacta est, dictaban los romanos refiriéndose a que "la suerte está echada", o lo que es lo mismo, que ya se ha agotado el tiempo para la hora de la verdad. Este sábado 21 de junio, aparte de que empieza oficialmente el verano, no será un día cualquiera para los 12.000 profesores que se presentan a las oposiciones de Secundaria, Formación Profesional, Escuela Oficial de Idiomas y Artes en Aragón, quienes aspiran a esa "estabilidad soñada".

Lo cuenta entre apuntes Cristina Hidalgo, una sevillana de 40 años que lleva desde 2011 en Aragón y a la que "nunca" le ha faltado trabajo en la educación concertada. Sin embargo, desde Navidades ha dedicado entre cuatro y cinco horas diarias a "preparar esquemas y metodologías de trabajo" con el fin de dar un paso "ambicioso, afable y certero" hacia la enseñanza pública. Su pasión es el dibujo y este sábado se presenta con esta especialidad en la ciudad de Huesca para optar a una de las 46 plazas vacantes que se ofrecen. "Subir en las listas significa poder aspirar a una plaza fija; quitarte esa presión mental", afirma Hidalgo.

Actualmente, Cristina trabaja en el IES Virgen del Pilar de Zaragoza como profesora de ESO y del Bachillerato de Artes, por lo que ha tenido que compaginar el estudio con esta ocupación a tiempo completo, pero ella se muestra confiada porque "hay más plazas que otros años". Es la tercera vez que se presenta a las oposiciones, eso sí, "la primera" que se prepara "con conocimiento de causa" y teniendo una actitud positiva: "Todo lo que suceda es para sumar", sostiene esta docente.

"Que pase rápido y con la mejor suerte. Ojalá aprobar el examen", dice para sí Cristina con la finalidad de alentarse. En definitiva, explica, son "muchas personas dando datos, esperando las cuatro bolas que contienen los temarios y un encuentro agridulce con los compañeros. Al final son tus rivales". En el caso de Dibujo prevé examinarse de dos partes, una teórica y otra práctica, cuya duración será de dos horas, con una hora entre ambas "de break (descanso)". El contenido contará con un "ámbito creativo y otro técnico", según espera Hidalgo.

Un año "ambicioso" respecto al número de plazas

"Este año sí que tengo posibilidades reales de poder tener una plaza". En esta situación está Raquel Gros, que a sus 46 años se presenta por tercera vez consecutiva a las oposiciones de Secundaria en Aragón, en su caso, con la especialidad de Orientación Educativa. El primer año fue "por ver el examen" y "sin probabilidad de aprobar". En cuanto a la segunda "solo sacaron cuatro plazas y los baremos beneficiaban a los que tenían más experiencia". Por eso, después de llevar siete años trabajando para la administración pública en un equipo de orientación que atiende a varios centros, cree que este es su año. La realidad es que puede ser una de las 80 personas que se estabilicen este curso con su especialidad, un número "muy elevado" de vacantes que Raquel celebra, aunque reconoce que existen "120 plazas por fijar de plantilla jurídica por cubrir".

Como muchos opositores ha conseguido compaginar este exigente estudio "haciendo encaje de bolillos". "Tengo un niño de 10 años y no he dejado de trabajar a jornada completa, así que con mucho apoyo familiar y sacando horas de mi tiempo libre", reconoce Gros entre risas. Lleva todo el curso escolar invirtiendo doce horas semanales al estudio, otras cuatro los viernes de "grupo de trabajo" y "muchos fines de semana". A la especialidad de Orientación Educativa se accede mediante los grados en Psicología y Pedagogía y la situación de esta profesión es "muy mejorable" según Gros: "Hay ratios inmensas. En otras comunidades autónomas hay un orientador por cada 250 alumnos. Aquí en Aragón estaremos en 1.800 alumnos por especialista". Por ese motivo "es fundamental la estabilidad" que ofrecen estas plazas, teniendo en cuenta que estas personas "atienden a la diversidad, a alumnado en situación vulnerable a nivel socioeducativo" y muchos otros sectores como el de "la escuela de adultos".

¿Cómo se encara una prueba tan definitoria? Raquel dice que descansando bien para sacar "todo lo que está en la cabeza", para ver si en Huesca "con todo el esfuerzo y un poquito de suerte" logra el sueño de aparecer en unas listas que serán mucho más que folios impresos con nombres: la oportunidad de una vida más cercana a la tranquilidad.

Conseguir plaza fija: calidad de vida

Respecto a la situación actual en la docencia, Hidalgo reconoce que "se viven tiempos de bonanza". A su juicio, "faltan docentes", sí, y en algunas especialidades "han tenido que venir de otras comunidades". Pese a ello, ve lógico que personas que no cuenten con este perfil se decidan por cambiar radicalmente de oficio mediante el "máster de profesorado". Cristina pone el ejemplo de "arquitectos o ingenieros" que "se pasan de la empresa privada a la docencia por precariedad salarial", así como por una mayor flexibilidad y calidad de vida: "Porque han encontrado en la docencia un mundo donde poder conciliar la vida laboral y familiar de una manera tranquila y llevadera", añade.

Aunque estas últimas semanas "han sido duras", ya está toda la carne en el asador, y pese a que Raquel se muestra "un poquito nerviosa", estos días previos centra sus esfuerzos en "trabajar la autoconfianza": "Es importante darte la palmadita en la espalda por el trabajo que has hecho", sostiene orgullosa. Todo para evitar que vengan "los miedos", porque lo cierto es que hay mucho en juego: "Para mí significaría una estabilidad profesional que me daría proyección y me abriría la opción a diferentes puestos", afirma Gros. Sin olvidar que se terminaría la preocupación de "cada agosto pedir plaza y ver dónde te toca".