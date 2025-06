El parquin disuasorio de Formigal se construirá en unos suelos inestables

Sallent de Gállego está decidido a solventar de una vez por todas el problema estructural que sufre desde hace décadas en materia de movilidad por la congestión del tráfico rodado en el municipio por el flujo de esquiadores que acuden a la estación de esquí. El pleno del ayuntamiento de la localidad pirenaica acaba de aprobar el proyecto para construir un aparcamiento disuasorio de 200 plazas junto a la urbanización de Formigal, cuyas obras se licitarán próximamente con un presupuesto de 2,31 millones de euros que se financiarán con los fondos europeos destinados al turismo sostenible que el consistorio logro de la readjudicación de las partidas que iban a destinarse a la unión de Astún y Formigal por el valle de Canal Roya.

El proyecto recoge la ejecución de un vial principal de 520 metros de longitud para dar acceso al citado aparcamiento y la conexión con la avenida Pirineos mediante un ramal que tiene su origen casi al final del referido vial principal. La obra tiene que estar terminada en junio de 2026 para no perder la subvención. Sin embargo, la obra enfrenta dificultades geotécnicas. La parcela se ubica al noroeste del municipio, entre la calle Sallent y la avenida Pirineos, pero los suelos carecen de garantías de estabilidad.

La propia memoria del proyecto recoge que el terreno sobre el cual se ejecutan las obras "es complejo, con deslizamientos conocidos en el pasado, en la actualidad y que no desaparecerán en el futuro, a pesar de que se implanten medidas geotécnicas previstas, como es el caso de hinca de carriles". Estas características obligaron a descartar la edificación de los suelos, donde estaba previsto levantar residencias.

"Las inestabilidades de ladera, de cualquier índole, pueden generar deformaciones y movimientos de los elementos del aparcamiento o los viales, ya sea durante su construcción o explotación, dado el contexto geológico en el que se encuentra y la total incertidumbre del estado de equilibrio de la ladera en ese entorno", apunta el proyecto, donde se recoge que este aspecto "es conocido y asumido por el promotor, el ayuntamiento de Sallent, dentro del marco de la redacción" del proyecto.

Fuertes flujos de tráfico

Sallent lleva años intentando mejorar el flujo de vehículos privados en el municipio, saturado sobre todo durante el periodo invernal, de noviembre a mayo, cuando se desarrolla la temporada del esquí. Registra una media de 4.200 esquiadores al día y la punta anual alcanza los 14.500, lo que satura los aparcamientos de la estación, que registran ocupaciones del 80 al 85% en las crestas del tráfico. De media, cada día pasan por la carretera A-136, la que vertebra el municipio, unos 5.300 vehículos por sentido, de los que un 95% tiene origen o destino las pistas de esquí durante las horas de apertura. La calle Sallent concentra las entradas y salidas de la población de Formigal, que oscilan entre 3.200 y 3.400 vehículos al día, contando los que se dirigen al centro de la población (89%) y los que se dirigen al aparcamiento situado en la parte inferior de la iglesia (11%).

Mientras tanto, el ayuntamiento busca alternativas para el aparcamiento subterráneo de la plaza Valle de Tena, una iniciativa que se abandonó por un informe de la Confederación Hidrográfica del Ebro que alertaba del riesgo de inundabilidad y que despertó críticas entre los vecinos.

Las prisas encorren al consistorio, pues los fondos europeos Next Generation requieren del cumplimiento de ciertos plazos administrativos para no perder la subvención. Hace apenas unos meses, en marzo, el ayuntamiento pidió a la Confederación Hidrográfica del Ebro la desafectación de las viviendas y los terrenos anexos a las instalaciones de uno de los saltos que conforman la centrales hidroeléctrica del municipio. Según refirió el consistorio en un comunicado, no son necesarios para la producción de energía y están en un estado de conservación "lamentable".