Zaragoza clama contra el genocidio en Palestina: "No podemos ser insensibles"

Flores blancas, peluches y centenares de kufiyas. Una nutrida manifestación ha recorrido las calles del centro de Zaragoza este viernes para denunciar el "genocidio palestino" y reclamar que el consistorio de la capital aragonesa y el Gobierno de Aragón se pronuncien ante la tragedia que se vive en Gaza. "No se puede negar un genocidio que vemos retransmitido en directo día tras día", ha asegurado el presidente de la Casa Palestina en la comunidad, Ibrahim Abiat.

En un simbólico silencio, los asistentes han denunciado los bombardeos de hospitales, universidades, bibliotecas, escuelas y guarderías, así como el reguero de muertes que dejan las acciones militares de Israel. El embajador de Palestina en España, Husni Abdel Wahed, presente en la marcha, ha insistido en que la repulsa al genocidio "es una cuestión de humanidad" y ha recalcado la necesidad de que las administraciones públicas muestren su rechazo a la situación. "No podemos ser unos humanistas selectivos", ha indicado.

El embajador, arropado por los representantes de 25 colectivos sociales, políticos y sindicales de la ciudad, ha alertado de los altos niveles de muerte y destrucción que se están produciendo en el país, al tiempo que ha celebrado la respuesta solidaria. "El pueblo aragonés siempre acompaña en las causas justas", ha defendido.

Con llamadas al boicot de los productos israelís, los asistentes han mostrado la impotencia ante las imágenes de los bombardeos.

"No puede ser que las autoridades no estén actuando cuando sabemos que se producen un centenar de víctimas al día mientras la gente no tiene ni para comer ni para beber", han denunciado Khadija y Aya. "No podemos mostrarnos insensibles", remarcan.

"Nuestro reclamo va dirigido a unas instituciones que siguen guardando silencio ante las atrocidades que, desde hace 620 días presenciamos en directo, no son solo crímenes contra el pueblo palestino, sino contra toda la humanidad, contra los principios y la ética que nos definen como seres humanos", ha aseverado Abiat.