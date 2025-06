Pepe Álvarez (UGT): "Tenemos que hablar de los corrompidos pero también de los corruptores, que son las empresas"

Pepe Álvarez (Belmonte, Asturias, 1956) afronta su tercer mandato al frente de la Unión General de Trabajadores (UGT). Será el último, porque así lo exigen los estatutos, después de ocho años en los que las organizaciones sindicales han cabalgado junto al Gobierno progresista de Pedro Sánchez, ahora en jaque por la trama 'Koldo', para impulsar la reforma laboral, de las pensiones y la subida del SMI. Este viernes estuvo en Zaragoza con motivo de un encuentro de dirigentes socialistas con perspectiva feminista. Nunca en la historia de la UGT, y tampoco en la del resto de sindicatos mayoritarios (CCOO, CSIF, USO o CGT), ha habido una mujer a los mandos.

PREGUNTA (P): ¿Cuándo habrá una mujer al frente de uno de los grandes sindicatos de clase en España?

RESPUESTA (R): Bueno, en realidad, en este proceso de congresos hemos multiplicado por tres el número de mujeres al frente de secretarías generales de nuestra organización. A mí me parece que estamos en un proceso natural de asunción de nuevas responsabilidades que tienen mucho que ver con la incorporación de la mujer al mundo del trabajo, con las cuotas obligatorias que tenemos que cubrir. La primera organización de nuestra confederación, que es Servicios Públicos, está dirigida por una mujer. En Francia, los dos sindicatos mayoritarios tienen a una mujer al frente. Eso en España también ocurrirá.

(P): ¿Cómo afronta este mandato?

(R): Hay que fortalecer el sindicato. Tenemos que ser capaces de romper ese estereotipo que la ultraderecha intenta colocar en nuestro país de que somos algo así como un parásito. Nosotros vamos a seguir avanzando: los salarios en España tienen que crecer, hay un problema de reparto de la riqueza absolutamente desequilibrado. Los accionistas se reparten la mayoría de los beneficios y los sueldos no crecen de acuerdo con el crecimiento económico del país. Y la vivienda, que ya no es solo un problema social, sino económico.

(P): Aquí, en Aragón, llevamos años de anuncios milmillonarios, pero la gran pregunta pasa por cómo van a cristalizar para mejorar la vida de los ciudadanos.

(R): Aragón está creciendo en sectores muy poco consolidados desde el punto de vista del tiempo que llevan trabajando, y por tanto, de la presencia de las organizaciones sindicales. Hay un ejemplo claro, Stellantis, donde las condiciones laborales son mejores que las del resto, aunque haya que mejorarlas, porque hay una fuerte presencia de los sindicatos. La nueva actividad que está captando en Aragón debe consolidar esos derechos.

(P): ¿Habla de tecnología? ¿De renovables?

(R): Tendremos que conseguir que los trabajadores de estos sectores se organicen, de presionar a las empresas para que repartan más su riqueza. Me refiero también a la logística, que es uno de los sectores que tiene los salarios más bajos y que tiene una mayor desregulación. En las empresas, a la hora de buscar ubicación, miran el precio del suelo, las medidas medioambientales de la comunidad, la ubicación o la disponibilidad de mano de obra. Aragón tiene todo eso, y además la energía.

(P): Stellantis y CATL van a traer a casi 2.000 trabajadores chinos para construir la gigafactoría. Litera Meat se ha ido a Colombia para contratar a 400 empleados para su matadero. ¿Hacen falta contingentes de este tipo para solventar la escasez de mano de obra o se puede recurrir a los miles de extranjeros que están desempleados?

(R): Los servicios de empleo no están funcionando. Si hoy preguntas a una persona que está en desempleo cuántas ofertas de trabajo le han llegado, te dirá que no muchas, como también te dirá de que no le han informado sobre hacia dónde tirar para formarse. Eso lo tenemos que activar porque es el elemento clave para llegar al pleno empleo en nuestro país. En segundo lugar, las personas que están en nuestro país son las primeras que tienen que tener acceso a un puesto de trabajo. Creo que el caso de la gigafactoría es especial, porque van a venir para poner en marcha una planta que tiene una tecnología nueva. Pero quitando ese caso, no somos partidarios de la contratación de contingentes específicos: es personal que se ubica en alojamientos más que discutibles y que es evidente que están sometidas a abusos, sin control de las organizaciones sindicales.

(P): ¿Cree que la crisis de reputación entre las instituciones también desacredita a los sindicatos?

(R): Tenemos un agujero con las redes sociales. La realidad nos dice que la UGT tenía 82.000 delegados en las empresas españolas en 2020 y que ahora tenemos 107.000. Eso quiere decir que el río de mierda que corre por las cloacas de las redes sociales es uno, y la realidad de lo que pasa en el país demuestra es que la gente confía en los sindicatos, que sabe que cuando tiene un problema acude a las personas que defienden a los trabajadores y trabajadoras. Pero creo que hemos cometido un error garrafal desde el principio. Hemos trabajado mucho para defender los intereses laborales del colectivo de los trabajadores, pero pagan solo unos pocos, el millón de afiliados sobre casi 22 millones de cotizantes. Y no hay subvenciones públicas, eso es una mentira más grande que el Pilar. La ayuda a la UGT fue 6 millones de los 17 que se reparten para todos los sindicatos del país. Por hacerse una idea, la elaboración de los planes de igualdad nos cuestan 15 millones al año, y a eso hay que sumar la negociación colectiva, los gabinetes técnicos que reforman la reforma de las pensiones o la reforma laboral. Tenemos que hacer un ejercicio de transparencia: cada vez que cae una subvención, cae un derecho colectivo para los trabajadores de este país.

(P): ¿Teme que la crisis en el Gobierno por la trama de corrupción pueda truncar las reformas que están en liza, como el recorte de la jornada laboral o la reestructuración del despido?

(R): Antes de la crisis ya estaban en cuestión. No voy a culpar al PSOE ni a Sumar de esa responsabilidad, ya que la tienen los partidos que han puesto pegas a la reducción del tiempo de trabajo que van a tener que decidir si permiten que se debata en el parlamento. Yo les pido coherencia, que respeten lo que piensa la opinión pública española. Más del 70% de los españoles quieren reducir la jornada a 37,5 horas. Hemos hecho un trabajo impecable, nadie ha sido capaz de rebatir nuestros argumentos.

(P): Pero no han llegado a un acuerdo con las patronales.

(R): Perdieron el interés en el momento en el que Junts dijo que no lo iba a apoyar. Si quiere que le diga la verdad, hasta entiendo que no quieran recortar la jornada. ¿Para qué? Si cualquier elemento que proponemos no quieren tocarlo, como pasa con el registro horario. Los empresarios no querían la subida del salario mínimo, decían que se iba a hundir el mundo.

(P): ¿Pedro Sánchez debe dimitir?

(R): Primero tenemos que saber el perímetro: cuántos más audios van a salir, hay implicación del presidente o no... Por lo que sabemos hasta ahora, no hay un papel con un 'P. Sánchez'. Y habrá que saber si el PSOE se ha beneficiado de la trama, que hasta ahora tampoco se conoce. Si una de esas dos cuestiones apareciera estaríamos hablando de una situación diferente. No digo que haya que esperar hasta la resolución judicial final, pero el presidente va en una línea adecuada, que es apartar a las personas implicadas. Y luego está lo que dicen en relación a las mujeres (los audios entre Ábalos y Koldo seleccionando prostitutas), que me parece tan vomitivo e insoportable que no pueden estar ni un minuto más en una organización política. Y España tiene que dar un paso más y hablar de corrompidos y corruptores.

(P): ¿A qué corruptores se refiere?

(R): Parece evidente que las empresas. Aquí alguien paga. En España, hasta ahora, legislativamente se ha hablado de las personas que se corrompen. Creo que hay que dar un salto para que los corruptores tengan una mayor responsabilidad penal. Si no hay corruptores, no hay corrompidos. El foco también hay que ponerlo ahí, porque si fuera así, igual alguna empresa se lo pensaba dos veces.

(P): Se van a cumplir cinco años del cierre de la central térmica de Andorra. La alternativa se ha retrasado

(R): El proceso de transición energética es extraordinariamente positivo. Todo son ventajas. Los locos que niegan el cambio climático tienen que ser conscientes de que algunas de las catástrofes, incluidas la riada que ha afectado a Aragón, no tienen cabida. Sin embargo, es evidente que el proceso de reindustrialización de las zonas mineras está lejísimos de estar cumpliéndose. Tenemos que conseguir que antes de desenchufar una actividad hay que tener enchufada otra. Eso no lo hemos podido hacer. Así que se han puesto recursos en marcha que ni de lejos suplen lo que había, y esas actividades tienen empleos precarios y salarios bajos, porque están relacionadas con las energías renovables o el turismo, y sus condiciones laborales no son las que tenían los trabajadores de las térmicas. Si en estos pueblos generas actividad de esas características, es difícil que no se vaya la gente a Zaragoza, a Madrid o a Barcelona.