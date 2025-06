La "tormenta del siglo" arrojó 43 hectómetros cúbicos en la ‘zona cero’

Hace solo ocho días que doce municipios aragoneses sufrían las devastadoras consecuencias de una tormenta nunca vista por sus habitantes, de una magnitud que aún hoy se está evaluando y que los expertos sobre el terreno, tanto de la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE) como de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) no dudan en calificar de «muy excepcional y de muy difícil previsión». Está por saber lo que podría acabar siendo «la tormenta del siglo» en una zona muy localizada de unos 80 kilómetros de tramos fluviales de la cuenca del Aguas Vivas. Debido al gran volumen de agua recibida, fue muy importante el caudal que llegaron a alcanzar los pequeños cauces que vertían al río Cámaras (incluido el río Herrera) y, desde este, al Aguas Vivas.

De momento, todas las cifras que se manejan apuntan a ello, se estima que el volumen de precipitación recibido en toda la zona afectada por el tren de tormentas estuvo en torno a 43 hectómetros cúbicos. Esta lluvia se produjo en pocas horas, entre las 15.30 horas y las 22.15 del viernes 13 de junio, y la crecida extraordinaria generada en esta cuenca acabó aportando sus caudales al Ebro, tras pasar por La Zaida, a las cinco de la madrugada del sábado día 14. El volumen de agua estimado que se vertió en ese punto alcanzó los 7 hectómetros cúblicos, 7.000 millones de litros de agua, alrededor del 20% del volumen total de precipitaciones registradas.

El resto del agua se intercepta por el camino, la lluvia se transforma en caudales circulantes una vez que se supera el denominado «umbral de escorrentía» y de los caudales generados por la lluvia otra parte acaba almacenándose temporalmente en los márgenes (que es la zona inundable asociada a los cauces naturales) del río y sus afluentes que, en muchos casos, han estado secos durante años y que el pasado día 13 iban llenos y desbordados «como nunca».

María Luisa Moreno, jefa del área de Hidrología y Cauces de la CHE, ha analizado para EL PERIÓDICO DE ARAGÓN algunos de los aspectos más relevantes de este episodio excepcional. Pero recuerda que todavía se están haciendo mediciones y estudios de detalle para hacer un informe oficial y que, de momento, no se pueden extraer conclusiones precipitadas sobre si esta crecida entra dentro del perfil de las mayores en 50 o 100 años o que localmente pueda ser incluso de mayor periodo de retorno. «Desde luego las mediciones en la zona son las más altas desde que existe el sistema SAIH (Sistema Automático de Información Hidrológica)» en la CHE, hace tres décadas. «Es posible que no se haya visto nada igual en la zona desde hace más de 50 años, o de 100, y por eso nadie recuerda algo parecido. Pero hay que esperar a que se termine el trabajo de campo y los estudios hidrológicos de este evento», apostilla.

Lo que es incontestable es algunos datos empíricos que la CHE se ha ido encontrando tras la gran tormenta del día 13. Por ejemplo el súbito incremento detectado en el único punto de medición donde hay datos del agua que se vertió en el Ebro y cuándo. En torno a las 5.30 horas de la madrugada, el caudal del Ebro en Sástago, unos seis kilómetros aguas abajo de donde desemboca el Aguas Vivas, era de 100 metros cúbicos por segundo. Este llegó a multiplicarse por seis hasta llegar a los 600 en solo dos horas. De este modo se identifica la punta de la crecida en ese mismo punto del Ebro, aguas abajo de La Zaida y de toda la zona afectada por la crecida en el Aguas Vivas. De hecho, por la experiencia de este tipo de episodios, si ese es el dato que se registró en el punto en el que este vierte al Ebro «es de suponer que aguas arriba el caudal fue superior», ya que «se va laminando en su recorrido».

La circulación de esta gran crecida por el Aguas Vivas iba incorporando caudales de los barrancos laterales por su margen izquierda hasta la altura de Letux, aguas abajo del punto en el que el río Cámaras vierte sus aguas en él. En esta zona se estima que se concentraron los caudales mayores del episodio, ya que en el tramo final del Aguas Vivas hasta La Zaida el cauce no recibía más aportes.

Antes, a su paso por Herrera de los Navarros o Azuara, el agua desbordaba cauces más pequeños que estaban secos y que, de hecho, fruto de la ausencia de agua, esos municipios han ido ocupando para otros usos en suelos que seguían siendo zona inundable pero donde nunca pasaba nada. Hasta que en un episodio como este lo que se ha observado es que los barrancos laterales y el Aguas Vivas han ido ocupando su espacio natural y han llegado a alcanzar «más de 200 metros de anchura» en su curso final del Aguas Vivas hacia el Ebro.

Nueva cartografía

Esto ha traído consigo que ahora la CHE, según explicó a este diario, vaya a elaborar nuevos mapas de inundabilidad en el eje del Aguas Vivas y el Cámaras, 80 kilómetros más que añadir a una red de mapas estatal que ya suma más de 5.000 kilómetros en la cuenca del Ebro y 25.000 en las de toda España, el Sistema Nacional de Cartografía de Zonas Inundables. Los nuevos estudios hidrológicos e hidráulicos servirán para redefinir las zonas inundables en esta zona afectada tras un episodio «extraordinario» como el que se ha vivido. Con el «objetivo de tomar medidas de prevención y adaptar el urbanismo a la inundabilidad» de los terrenos próximos a los cauces.

Azuara ya tenía un mapa propio y, curiosamente, desde el pasado mes de diciembre lo tenían Herrera de los Navarros, Moyuela y Moneva. Ahora se expandirá a todo el eje fluvial de la zona cero y la cuenca del Aguas Vivas.

Todo ayuda a la hora de hacerse una foto fija de lo que realmente ocurrió el pasado 13 de junio. Se va a hacer un estudio hidrometeorológico de detalle que, a partir de las precipitaciones registradas y las características de las cuencas, pueda estimar los caudales que se dieron. Aguas abajo de Letux, cuando el Cámaras y los barrancos principales, como el de Aguilón, ya habían vertido sus aguas en el Aguas Vivas y no había nuevos aportes, se produce un «desplazamiento de la onda de la crecida» que se trasladó hacia Almonacid de la Cuba para finalmente desembocar en el Ebro en La Zaida.

Hay que aclarar que no solo la cantidad de agua transformada en escorrentía es lo único que influyó en los destrozos, sino que todos los sedimentos y materiales sólidos, vegetales o no, que arrastró la corriente esa noche fueron los que provocaron un efecto tan devastador a su paso por los municipios, bajo unas aguas oscuras que en superficie movían miles de kilos de carga sólida arrastrada por la velocidad de las aguas. Algunos de estos residuos todavía están presentes en la zona de la catástrofe natural y no todos estaban presentes en el lecho del río en el momento de la tormenta.

Respecto a los datos pluviométricos, el valor máximo registrado en el medidor del SAIH, situado en el repetidor entre las localidades de Villar de los Navarros y Herrera de los Navarros, dentro de la cabecera del río Cámaras, se llegaron a acumular 117 litros por metro cuadrado en 6 horas e intensidades máximas horarias ligeramente superiores a los 30. Además, la precipitación media en la cuenca del Cámaras, que tiene 440 kilómetros cuadrados, fue de 70 litros por metro cuadrado, mientras en la del Aguas Vivas, que tiene 1.350 kilómetros cuadrados, fue de 32 litros por metro cuadrado. Cifras muy altas para una noche en la que muchos piensan que fue «la tormenta del siglo».