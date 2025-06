Aulas a más de 32 grados durante las oposiciones de docentes en Aragón

Las federaciones de enseñanza de CCOO y de CGT en Aragón ha denunciado ante la Inspección de Trabajo las condiciones térmicas extremas en las que se desarrolló la jornada de oposiciones docentes celebrada el pasado 21 de junio en Aragón. La práctica totalidad de las sedes carecían de sistemas de climatización adecuados, lo que obligó a los aspirantes a realizar las pruebas en aulas que superaban los 32 grados, llegando en algunos casos a los 37. Estas temperaturas variaban notablemente entre las salas expuestas al sol y las aulas en sombra, generando una situación de desigualdad que ha perjudicado a las personas opositoras.

Además, según denuncian, temperaturas no solo dificultaron gravemente la realización de las pruebas, sino que pusieron en riesgo la salud de lo opositores y tribunales, llegándose a registrar varios casos de golpes de calor, mareos y situaciones de angustia térmica en distintas sedes, según han comunicado personas presentes en los tribunales y opositores afectados.

Las entidades sindicales ya habían advertido hace semanas a la consejería de Educación sobre el riesgo de altas temperaturas durante el desarrollo de las pruebas selectivas. Sin embargo, según CCOO, el director general de Personal, José Mª Cabello, no propuso ninguna medida eficaz para garantizar cumplir con lo establecido por el Real Decreto 486/1997 durante el desarrollo del proceso. Esta falta de planificación y prevención evidencia una preocupante dejadez institucional.

Además, el sindicato denuncia que la elección de sedes no fue inocente ni casual: el Departamento de Educación optó por usar institutos públicos que están bajo su competencia, en lugar de habilitar facultades universitarias que sí cuentan con climatización adecuada. Esta decisión, motivada claramente por criterios económicos, prioriza el ahorro presupuestario sobre la salud de miles de aspirantes.

Desde CCOO lamentan que la Administración educativa "anteponga la tacañez a la seguridad", recurriendo a edificios que no tienen aire acondicionado que son, por otro lado, los espacios habituales de trabajo para profesorado y alumnado. En consecuencia, no sería de extrañar que se produzca en el futuro alguna consecuencia grave para la salud de las personas aspirantes, si no se adoptan medidas inmediatas para adaptar los espacios públicos a la realidad climática actual.

La delegada de Prevención de Riesgos de CGT, Cristina Vallés, considera que esas condiciones de calor extremo "constituyen una vulneración de los principios de igualdad y equidad". Además recuerdan que mientras en Aragón los opositores se enfrentaban a la ola de calor otras comunidades autónomas había habilitado espacios con mejores condiciones. “Esta comparación evidencia la falta de voluntad política en Aragón para adaptar los espacios públicos a las condiciones climáticas actuales, especialmente cuando se trata de procesos que afectan a miles de personas” apuntan las organizaciones sindicales.

Desde CCOO han exigido la apertura urgente de un expediente por parte de la Inspección de Trabajo sobre las condiciones en las que se realizaron las oposiciones. El sindicato igualmente ha solicitado la adopción inmediata de un protocolo autonómico contra el estrés térmico en procesos selectivos, con medidas claras como climatización, provisión de agua, y protocolos de actuación. El sindicato también ha solicitado que las siguientes pruebas del proceso se realicen en espacios climatizados o que se instalen en las sedes actuales dispositivos que garanticen el confort térmico, como por ejemplo aires acondicionados portátiles, ventiladores industriales o sistemas de refrigeración móviles, especialmente en los centros donde no exista un sistema de climatización permanente o sea insuficiente.