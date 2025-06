¿Más vale el negocio que la paz?: las Cortes debaten sobre el 'hub' de la Defensa

Estados Unidos ha bombardeado Irán. El mundo contiene el aliento ante la anunciada respuesta de los ayatolás. Israel no detiene la limpieza étnica con la que azota, desde hace 600 días, la franja de Gaza. España aplazará el incremento de su presupuesto militar que la OTAN quería exigir a los aliados. De todo ese caldo de cultivo quiere Aragón sacar partido y convertirse en el epicentro de la industria de la Defensa a través de un hub, un anglicismo que hace referencia a una malla. Sin eufemismos: la comunidad quiere captar inversiones de compañías armamentísticas, potenciar el negocio de las empresas aragonesas que trabajan para ellas y relanzar la investigación de tecnologías y materiales militares.

Así lo ha defendido la vicepresidenta y consejera de Economía del Gobierno de Aragón, Mar Vaquero, este lunes en las Cortes de Aragón, que ha reivindicado una iniciativa "públicoprivada" que ya cuenta con "más de 90 empresas" y que proyecta "un ecosistema transversal y dual" para aprovechar el potencial en innovación y talento con el que cuenta la comunidad. Sin embargo, el PSOE, que solicitaba la comparacencia, y Vox le han afeado la falta de concreción y avances, mientras que Izquierda Unida y CHA han sido sumamente críticos con la concepción del proyecto, pues entienden que "trae la industria de la guerra" a un territorio que ya ha pagado "suficientes servidumbres" al mundo militar.

El hub, impulsado a cuatro bandas por la DGA, la Delegación del Gobierno central en Aragón, la Delegación de Defensa y el Ayuntamiento de Zaragoza, tiene pendiente la presentación oficial del mismo, prevista para febrero en primera instancia y más tarde pospuesto. "Estaremos encantados de recibir a la ministra Robles (Margarita) para un presentación oficial, pero el trabajo y las inversiones no pueden esperar a las presentaciones", ha expresado Vaquero, refiriendo la "larga tradición" que ha mantenido Aragón con las fuerzas armadas, pues el sector de la Defensa emplea a 15.000 personas en la comunidad (400 civiles) y el Ejército tiene 18 bases en territorio aragonés.

Sin embargo, Vaquero ha cargado con dureza contra el presidente Sánchez por negarse a elevar la inversión militar al 5% del PIB como reclama la OTAN y, citando a la prensa internacional, le ha acusado de estar mostrando al mundo que no hay capacidad económica para afrontar la mayor inversión militar por las "mordidas y gastos en prostitutas". "Es imposible que pueda ocultar la preocupante situación que en estos momentos tiene en el ámbito internacional. Es el mayor lastre de la economía aragonesa y que tenemos todos los españoles", ha dicho Vaquero.

La oposición critica la falta de avances

Más concreción y menos opacidad es lo que le ha pedido el portavoz del grupo socialista, Darío Villagrasa, a la vicepresidenta. "¿Hay alguna inversión comprometida? ¿Tienen algún decálogo sobre las infraestructuras que requieren las empresas que quieren venir?", ha inquirido Villagrasa, aludiendo a la necesidad de promover nuevos suelos logísticos para dar cabida esta industra de características especiales.

El diputado socialista también ha pedido información sobre "el papel reservado a los municipios" que acojan inversones del hub de Defensa, proponiendo "un consenso social y un acuerdo entre todas las administraciones públicas", observando que cuando algunos ayuntamientos comprometen una parte de su territorio por intereses generales "deben tener su compensación".

Pero no todo el hemiciclo está de acuerdo con que Aragón se acople al negocio militar. "¿Por qué el Gobierno de Aragón entiende que es una oportunidad poner alfombra roja a la industria de la guerra?", se ha preguntado el diputado de Izquierda Unida, Álvaro Sanz, asegurando que "no podemos desligar" la promoción de esta industria de sus consecuencias. "La paz no puede ser excusa para justificar el desarrollo armamentístico. No sean tan frías, señorías, intentando desligar lo que significa poner alfombra roja a Instalaza, que produce misiles, con lo que estos provocan cuando se utilizan. Esta no es una industria cualquiera", ha dicho Sanz.

El portavoz de CHA, José Luis Soro, también ha sido explícito: "La pregunta es si es compatible el hub de defensa con los valores de paz. Lo más honesto y decente sería que trajeran una iniciativa para derogar la ley de la cultura de la paz", ha apuntado Soro. "Hasta ahora, en Aragón hemos sido territorio de servidumbres militares y no hemos recibido contraprestaciones. Lo saben bien los vecinos de las Cinco Villas con el campo de tiro de Bardenas, la margen izquierda de Zaragoza con el campo de maniobras de San Gregorio y los vecinos de las Fuentes con Instalaza", ha argumentado Soro, para concluir: "No toda oportunidad económica es legítima desde el punto de vista ético y político. Hablamos de convertir Aragón en una plataforma al servicio de la economía bélica y nos preocupa la opacidad del proyecto".

Joaquín Moreno (Teruel Existe) ha insistido por su parte en que la inversión en Defensa sirva "para equilibrar nuestra comunidad" más allá del cinturón industrial de Zaragoza, mientras que su homólogo de Vox, Juan Vidal, ha manifestado su preocupación por "la parálisis" de la iniciativa. Además, Vidal ha criticado el acuerdo de Pedro Sánchez con Mark Rutte, secretario general de la OTAN, que dota de flexibilidad al Gobierno para alcanzar durante la próxima década el 5% del PIB en gasto militar. "¿Cómo plantea el Gobierno de Aragón avanzar en este hub cuando el Gobierno central lo rechaza y prefiere la alianza con el Partido Comunista Chino?", ha espetado Vidal, que ha aprovechado para sembrar dudas sobre CATL, el socio chino de Stellantis para la gigafactoría de Figueruelas, aludiendo a que está vetado por el Pentágono y que va a traer a 150 técnicos para impulsar el proyecto "en vez de confiar en el talento local".

Vaquero ha defendido que el Gobierno de Aragón no interpreta la creación de este hub con la beligerancia, sino que "invertir en Defensa es hacerlo en paz, seguridad y disuasión", así como en "soberanía y en la posibilidad de defender los derechos humanos". Respecto a la falta de concreción, la vicepresidenta ha recordado que se ha creado un comité ejecutivo para trabajar en la captación de inversiones que se presuponen millonarias y que Aragón se ha adherido a la red europea de regiones que trabajan en el ámbito de la Defensa. "No se dejan de dar pasos bajo el paraguas del Observatorio de la Defensa", ha concluido Vaquero.

Por su parte, la diputada del PP Ana Marín ha defendido la paz, observando que "la amenaza existe y nos debemos defender", lo que "es tan viejo como el mundo", tras lo que ha elogiado a los militares, que "participan en misiones de paz en zonas de conflicto, llevando alimentación y agua, pero no pueden ir con un ramo de flores para repartir en situaciones muy complicadas que, por desgracia, existen".