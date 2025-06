Azcón avisa sobre la sentencia de Sijena: "Vamos a pedir la ejecución forzosa para que se cumpla a las buenas o a las malas"

El Gobierno de Aragón pedirá la ejecución forzosa de la sentencia del Tribunal Supremo que dicta que los bienes de Sijena vuelvan a la comunidad. "Vamos a empeñarnos en que esa sentencia se cumpla a las buenas o las malas", ha asegurado tajante este martes el presidente autonómico, Jorge Azcón, muy molesto por la decisión del Museo Nacional de Arte de Cataluña (MNAC) de presentar en sede judicial en Huesca la petición de incidente de ejecución mediante un escrito en el que manifiesta su "incapacidad técnica de llevar a cabo esta operación en el plazo establecido por la ley de enjuiciamiento civil ni tampoco técnicamente".

La primera respuesta llegó ayer mismo, pocas horas después de conocer la decisión del MNAC. La consejera de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de Aragón, Tomasa Hernández, aseguró que Cataluña había "roto la confianza" del Gobierno aragonés con esta decisión, ya que consideran que, con su último movimiento, evidenciaba su "voluntad implícita" de no cumplir con una sentencia que, añadía, contemplaba la viabilidad del traslado de los bienes.

Hoy, el conservador ha anunciado que el Ejecutivo va a pedir de "forma inmediata" la ejecución forzosa de la sentencia. "El Supremo dice que esas pinturas pertenecen a los aragoneses y por la tanto, el Gobierno de Aragón tiene una obligación, no solamente moral, sino también legal para que esa sentencia se cumpla", ha asegurado Azcón, que confia en que los técnicos y responsables de ejecutar el traslado "no se equivoquen y colaboren con la justicia y la DGA para que, en el menor plazo posible, las pinturas vuelvan a Aragón".

Respecto los supuestos problemas técnicos alegados por el Museo Nacional de Arte de Cataluña (MNAC), Jorge Azcón ha subrayado que la prioridad del Gobierno aragonés es que el patrimonio no sufra ningún daño durante ese traslado que, parece, Cataluña está intentando frenar. Una posición política, según el presidente aragonés, que no va a tolerar. "No vamos a permitir que cuestiones políticas y debates políticos como los que vemos que quieren tener en Cataluña entorpezcan los debates jurídicos y el cumplimiento de una sentencia", ha reiterado, que ha dicho que desde la DGA van a pedir que la sentencia "se cumpla a las buenas o a las malas".

Desde el MNAC insisten en "la imposibilidad de realizar el traslado de las pinturas murales para restituir la Sala Capitular del Monasterio de Sijena sin ponerlas en riesgo". Desde el museo explican que los acuerdos tomados el pasado 16 de junio por parte del patronato y para dar cumplimiento a una sentencia judicial firme "se están desplegando con total normalidad". Insisten en que en la idea de que el "tratamiento de las obras ha generado la preocupación entre los expertos".

Los expertos han mostrado su preocupación por el tratamiento que está recibiendo el caso de las pinturas murales y han afirmado que se trata de "una obra intrínsecamente frágil". Asimismo, han afirmado que desde la profesión hace tiempo que denuncian la instrumentalización con fines políticos del patrimonio cultural, "que se convierte en un instrumento ocasional al servicio de intereses espurios: manoseado cuando conviene, ignorado casi siempre".

En su sentencia, el Alto Tribunal concluía que Aragón tiene legitimidad para defender sus intereses, porque "se basa en sus competencias en la protección del patrimonio histórico-artístico" y destacaba que la finalidad es que el Monasterio de Sijena "recupere sus pinturas murales". "Una acción reivindicatoria para que se declare la propiedad de las pinturas y se acuerde su restitución al monasterio sobre el que se halla constituida la comunidad religiosa propietaria de las mismas", resumía el Supremo la actuación de Aragón.