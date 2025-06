Necesarias y anheladas: así valoran las asociaciones la gran reforma del hospital Miguel Servet de Zaragoza

Puesta a punto del Miguel Servet. El hospital más grande de Aragón afronta desde el pasado mes de mayo una gran renovación de sus espacios en la que se van a invertir más de 11 millones de euros. Entre las principales reformas está la reubicación de la uci pediátrica al Materno-Infantil y la actualización y creación de nuevos boxes para trasplantes de médula y riñón. Este lunes, el hospital reunió a las asociaciones de pacientes para dar más detalles sobre el proyecto y, según pudo conocer este diario, las relacionadas con estos tres espacios agradecen que lleguen unas obras "necesarias" y "anheladas" desde hace años.

Javier Paúl es el coordinador de trasplantes del Servet y afirma que esta es una transformación necesaria porque, por un lado, los boxes actuales "se remontan a 39 años y un mes atrás", lo que los hace "absolutamente inadecuados", y, por otro, hay un "problema de calidad". "En renal solo hay dos boxes, y el de riñón es un trasplante que funciona por 'aluvión', es decir, que a lo mejor hay dos o tres semanas en las que no hay donantes ni trasplantes y, de repente, en dos días aparecen cuatro o seis", explica. Paúl revela que todos los años se ha de renunciar a algún trasplante por falta de espacio físico.

Por eso, agradece la llegada de esta ampliación de cabinas -en renal van a pasar de dos a cuatro y, en médula, de dos a seis- porque considera que pueden reducir las listas de espera. "Hasta ahora hemos paliado la falta de camas en la unidad de trasplantes con las prestaciones que nos hacían desde la unidad de cuidados intensivos para asumir las primeras 24-48 horas de los pacientes siempre que ella tuviera alguna libre", relata. Con esta reforma, Paúl señala que "se podrán atender sobre todo esos trasplantes que surgen de forma abrupta y a los que hay que dar respuesta en ese momento" que, añade, "se dan cinco o seis veces al año".

Si se cumplen los plazos establecidos, el lunes empezarán las obras de las dos unidades de trasplantes. A mitad de septiembre terminarán las de renal y, el 30 de octubre, las de médula. El presidente de Dona Médula Aragón, Ignacio Torrubia, se muestra algo escéptico con los plazos, aunque confía en que estos se lleven a cabo porque, subraya, la asociación está "encantada" con el proyecto.

Torrubia explica que la transformación "se va a traducir en que el año que viene se puedan hacer más trasplantes". Asimismo, apunta que tras estos cambios podrían venir otros como que se pueda llevar a cabo el trasplante alogénico no emparentado, es decir, de un donante sano que no sea familiar. "Eso no se hace en Zaragoza hoy por hoy porque, al no tener una instalación adecuada, no se tiene tampoco la acreditación", apunta, y aprovecha para indicar que con la reforma también podría llegar la implementación del tratamiento con células CAR-T, que tampoco se hace en Aragón. Torrubia menciona también el aspecto psicológico: "El bienestar del paciente aumentaría muchísimo al no tener que trasladarse a otro hospital".

Torrubia confía en que sigan llegando reformas porque "unas cosas llevan a otras". "Se está trabajando y estamos agradecidos, pero todavía faltaría incluso más", apunta. Un sentir que comparten desde Aspanoa, asociación de madres y padres de niños con cáncer. Fuentes de la entidad sostienen que están "muy agradecidos con el impulso del hospital y de la consejería" para llevar a cabo esta reforma porque, indican, en el hospital "hay muchísimas necesidades, todas muy urgentes".

Fuentes de Aspanoa indican que la reubicación de la uci pediátrica era "una necesidad acuciante" porque "en muchas ocasiones hay niños que tienen que estar en ella". "Nos alegramos de que se ponga solución a esto y de que vaya a ser rápido. Parece que las instalaciones van a ser muy adecuadas y se van a ajustar a lo que necesitan los niños y las familias", apuntan. También hacen referencia a la reforma en Hematología, un espacio que según indican no contaba con buenas condiciones. Las mismas fuentes consideran "una muy buena idea la agrupación de todos los equipos de gestión en una zona del hospital para que se liberen otras zonas y estén todos juntos".

"Estamos muy contentos de que se ponga en marcha esta reforma y tenemos la esperanza de que salga adelante porque hay otras muchas necesidades", indican fuentes de Aspanoa, que detallan: "En nuestro caso, lo más urgente es la modernización y ampliación del hospital de día de Oncopediatría". Con todo, señalan que desde el Servet les han indicado que esta necesidad está recogida "en el plan funcional que se está haciendo del hospital Materno-Infantil", que confían que se ponga en marcha en 2027. "Estamos contentos de que se empiecen a dar estos primeros pasos", subrayan.