Este es el precioso paraje de Aragón donde se ha rodado la serie número 1 de Netflix

El rodaje de películas y series en Aragón ha aumentado considerablemente en los últimos años. Cada vez son más las productoras que se quedan enamoradas de algún paraje de la comunidad y apuestan por rodar su producto estrella en tierras aragonesas. Dior grabó un anuncio hace poco en Teruel con Johnny Deep, el universo The Walking Dead grabó Daryl Dixon en Belchite donde anteriormente ya se había filmado Spiderman: Far for Home y Marvel aterrizó en Murillo para la última de Venom.

Netflix no ha resistido a los encantos de Aragón y su última serie exitosa se grabó en el corazón del Pirineo. La serie Olympo, estrenada el 20 de junio de 2025 en la popular plataforma de streaming, combina drama, deporte y misterio en un entorno de élite. Creada por Jan Matheu, Laia Foguet e Ibai Abad, sigue la vida de Amaia (Clara Galle), capitana de natación artística del ficticio “CAR Pirineos”, que descubre mejoras sospechosas en sus compañeras y deberá afrontar hasta dónde está dispuesta a llegar por el triunfo.

Esta serie ha entrado con fuerza en la plataforma y ha sido un soplo de aire fresco aumentando de esta forma el número de series disponibles en Netflix.Entre el reparto, coral y prometedor, están presentes María Romanillos, Nuno Gallego, Agustín Della Corte, Nira Osahia y otros jóvenes talentos. Además, la medallista internacional Ona Carbonell aparece como la presidenta de la federación acuática. Aunque su papel es breve, su presencia fue crucial para que el equipo recreara con realismo la natación artística, uno de los deportes presentes durante la temporada.

Aragón, protagonista principal

La serie, eso sí, pone a Aragón en un lugar privilegiado, colocándola como una comunidad muy aprovechable ya no solo para realizar algunas escenas espontáneas, sino para ser protagonista total durante todos los capítulos. Así ha sido durante toda la temporada de Olympo grabada, en gran medida, en el famoso Balneario de Panticosa, un sitio idílico, donde miles de personas pasan cada año y disfrutan de la oferta que hay.

Circuito termal del Balneario de Panticosa / BALNEARIO DE PANTICOSA

El rodaje movilizó a 140 profesionales y 185 figurantes locales, muchos procedentes de Huesca, Jaca, Biescas y Sabiñánigo, algunos con perfil deportivo para mayor veracidad. La organización facilitó transporte desde Huesca y jornadas maratonianas de hasta 11 horas. Los actores realizaron personalmente muchas escenas deportivas, sin dobles, tras intensos entrenamientos con especialistas y clubes locales como el Calipso de Vallecas. Una apuesta que el director de producción definió como garantía de autenticidad .

El rodaje no solo supuso un ejercicio cinematográfico: reforzó el papel del Pirineo aragonés como destino audiovisual. Desde el rodaje de Edén (2022) hasta este proyecto, el balneario ha demostrado ser un escenario codiciado por su arquitectura, naturaleza y capacidad logística.