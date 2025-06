Estos son los colegios de Aragón que tendrán cocina propia el próximo curso

El Colegio de Educación Infantil y Primaria Lucien Briet, de Zaragoza, será uno de los centro aragoneses que el próximo curso tendrá cocina propia, in situ, pero no el único. En su caso, los trabajos comenzaron el lunes, el primer día no lectivo de este verano, y la inversión prevista supera los 200.000 euros.La actuación requiere de una pequeña obra civil para adaptar las instalaciones, que se van a equipar con equipos de última generación.

Hasta este centro se ha trasladado la consejera de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de Aragón, Tomasa Hernández, que ha informado de que esta semana han empezado también las obras en el CEIP Los Albares, de La Puebla de Alfindén. El día 30 se iniciarán en los CEIP María Moliner, Hispanidad, Guillermo Fatás y en el CPI Parque Goya, todos de la capital aragonesa. Y el día 7 de julio, por último, lo harán en el CEIP Marie Curie, de Zaragoza, así como en el Miguel Artazos, de Utebo, y el Cervantes, de Ejea de los Caballeros.

El presupuesto total para estas obras supera los dos millones de euros, en unas actuaciones que van a beneficiar a cerca de 1.500 alumnos, según ha recordado la responsable autonómica de Educación, y que van a mejorar "un servicio que se considera básico". En los nuevos fogones, se cocinarán 260.340 menús al año.

La previsión es aprovechar las vacaciones escolares y que todos los trabajos concluyan la última semana de agosto, con la idea de poder probar los nuevos equipos y limpiar las instalaciones en la primera semana de septiembre, antes del inicio del nuevo curso escolar, que arrancará el día 8.

No obstante, y ante la posibilidad de que surja algún imprevisto que pudiese desencadenar alguna demora en los plazos, se ha previsto para todos los centros educativos una alternativa de cara a poder ofrecer el servicio de comedor al alumnado en todo caso.

Actuación en el Lucien Briet

En su visita al Lucien Briet, la consejera ha estado acompañada por el director general de Planificación, Centros y FP, Luis Mallada, y la directora del centro, Yolanda Roca. La actuación en este colegio incluye la demolición de un forjado y un falso techo, además de la sustitución del suelo cerámico, así como otros trabajos de electricidad, fontanería, carpintería y pintura. En cuanto a equipamiento, en la zona de almacén, se instalará un armario refrigerado de dos puertas y otros dos de mantenimiento de congelados.

En la cocina propiamente dicha, donde se cocinarán más de 186 menús diarios, se colocarán varias mesas de trabajo profesional, marmita y cocina de fuego de gas, horno mixto con generador de vapor, mueble al baño maría, campana extractora con sistema contraincendios, muebles self service y pasabandejas, así como lavavajillas de cúpula con recuperador de calor.

Además de estas nueve cocinas, el plan de transformación incluye también la del Ensanche, en Teruel, que dará servicio asimismo a los centros Miguel Vallés y Pierres Vedel, y que se ha licitado esta misma semana con un presupuesto superior a los 444.000 euros; así como otras tres.

Tal y como avanzó la consejera en el pleno de las Cortes, se va a sacar a licitación próximamente desde el Servicio Provincial de Educación de Zaragoza la transformación de las cocinas del Catalina de Aragón, en el barrio de Parque Goya, y del CEIP Galo Ponte, de San Mateo de Gállego, si bien las obras no arrancarán hasta el próximo verano, ya que el cambio en la prestación del servicio supone una modificación que no se puede afrontar con el contrato actual.

En cuanto a la del CEIP Pintor Pradilla, de Villanueva de Gállego, se ha actualizado ya el proyecto y será el Ayuntamiento quien impulse la transformación, en colaboración con el Gobierno de Aragón.

Hay que recordar que, actualmente, el 44,4% de los colegios públicos de la provincia de Zaragoza cuentan con cocina propia; un porcentaje que en la de Teruel asciende al 50% y que en Huesca alcanza el 85%.