Azcón extiende 36 'alfombras rojas' para atar 50.000 millones de inversiones en Aragón

Lleva tiempo el presidente aragonés, Jorge Azcónen busca de un número mágico: 50.000. Esos son los millones de euros con los que aspiraba a alcanzar el ecuador de su primer mandato en el Pignatelli. Con el anuncio de un nuevo centro de datos, en este caso el que la multinacional ACS y la energética Benbros, la comunidad alcanza la ansiada cifra a lomos de la pujante industria del dato, que concentra inversiones de capital privado por valor de 38.400 millones de euros, a las que deben sumarse proyectos energéticos e industriales como la gigafactoría de Stellantis y CATL en Figueruelas (destinarán 4.100 millones), la factoría de producción de hidrógeno en Caspe (Capital Energy, 700 millones), el complejo agroalimentario del grupo Costa (800 millones) o el almacén logístico de Inditex en Malpica (600 millones), entre otros.

Para todos esos proyectos se ha utilizado una fórmula administrativa que permite recortar los plazos burocráticos a la mitad a través de la concesión de declaraciones de Interés General de Aragón (DIGA) o de Interés Autonómico (DIA). El Ejecutivo de Azcón le ha puesto esa "alfombra roja" a 36 iniciativas que suman una inyección de capital privado que alcanza los 50.422 millones de euros desde agosto de 2023. Algunas de ellas, aunque se tramitan por separado, forman parte de un mismo proyecto que después se aglutinan en torno a un Proyecto de Interés General de Aragón (PIGA), como sucede con los tres trámites concedidos a los centros de datos de Microsoft para sus instalaciones en Villamayor de Gállego, La Muela y Zaragoza. Y aunque las empresas están encantadas, también hay voces críticas entre los ayuntamientos, pues consideran que se les resta autonomía municipal.

"Son cifras para estar orgullosos, pero lejos de hacer que nos relajemos, son un acicate para seguir trabajando, porque los aragoneses somos capaces de incrementar esas inversiones empresariales a lo largo de los próximos meses", ha afirmado Azcón, que ha calificado de "estratosférica" la apuesta de las compañías tecnológicas por la comunidad autónoma.

Sin embargo, el grueso de este aluvión de inversiones es obra del sector tecnológico, que ha hallado en la conjunción de disponibilidad de suelo, energía renovable y a bajos precios y una ubicación estratégica para tirar los cables de fibra que vertebran los centros de datos un auténtico paraíso para la industria. En ello ha incidido Azcón este viernes en la presentación del proyecto de ACS y Benbros Energy, destacando que eligen Aragón para el desarrollo de sus proyectos porque la comunidad "tiene un Gobierno confiable, cumplimos los procedimientos administrativos y sus tiempos y somos una comunidad autónoma que aspira a seguir produciendo energía".

Así, Amazon Web Services (AWS) es el campeón de los anuncios, pues prevé alcanzar una inyección de 15.700 millones de euros para desarrollar una de las mayores infraestructuras de almacenes de información del sur de Europa. Le sigue Microsoft, con 7.300 millones (más un proyecto en barbecho de 2.200 millones), Blackstone (7.500), box2bit (3.400), Samca (2.600) y Azora (1.100 millones ampliables a 1.950).

No obstante, varias de estas iniciativas están en vilo porque no tienen garantizado el acceso al sistema de transporte de energía de Red Eléctrica, fundamental para el funcionamiento ininterrumpido que requieren estas infraestructuras. El ministerio de Transición Ecológica tiene que dirimir qué promotores atan los nudos en disputa a través de concursos, dado que considera que existe una burbuja generada por proyecto sin base más allá de la especulación, como ocurrió con el bum de las renovables. Radicalmente en contra de ese discurso se muestran en el Gobierno de Aragón, pues Azcón subraya que su Ejecutivo "es proclive a este tipo de inversiones". "Nosotros no hablamos de burbujas ni de debates falsos respecto de lo que es la industria de los datos. Somos confiables", ha sentenciado, para citar a continuación la "cifra inimaginable" de inversión captada en los dos últimos años de 50.422 millones con el PIB aragonés, que ha estimado en 49.000 millones: "Seguirá creciendo y nos hace tener esperanza en el futuro".