Azcón pide la devolución de las pinturas de Sijena en 7 meses: "Si pudieron ir a Londres o a Nueva York, pueden venir a Aragón"

El Gobierno de Aragón ha solicitado la ejecución forzosa de la sentencia del Supremo que pide el retorno de las pinturas murales de Sijena al monasterio monegrino y ha defendido en las Cortes de Aragón que "si las pinturas pudieron viajar a Londres o Nueva York, pueden viajar a Aragón que es adonde pertenecen". El presidente aragonés ha respondido así a una pregunta del portavoz de Teruel Existe, Tomás Guitarte, que le ha pedido "no reblar" pero "no abandonar la vía del diálogo y de la lealtad institucional" para ganar el relato en la opinión pública española en este asunto.

"Desde el MNAC le plantean al juez la imposibilidad de ejecutar una sentencia, cuando el traslado es cosa juzgada. Se demostró que esas pinturas pueden venir. Pero el Gobierno de España, la Generalitat y el Ayuntamiento de Barcelona no tienen voluntad de traerlos. Ni siquiera con las pinturas profanas han hecho el esfuerzo de devolverlas", ha denunciado Azcón, que ha señalado que el Ejecutivo aragonés "se preocupará por que la sentencia se cumpla".

Y ha defendido dos cuestiones para ejecutar la sentencia: "el traslado con la máxima seguridad de las pinturas, porque los aragoneses no queremos que esas pinturas sufran ningún deterioro porque esas pinturas son de los aragoneses", y que se haga en un "tiempo razonable", que el Gobierno autonómico ha fijado en 7 meses. "Hemos dado un cronograma detallado de cada uno de los pasos que se tienen que dar y el tiempo necesario para cada paso", ha señalado. "Y si no se cumplen, que se impongan 5.000 euros de multa diaria si se incumple el cronograma", ha resumido el presidente aragonés.

Azcón ha recordado que si no se cumple la sentencia, "les hemos advertido de que pueden cometer un delito de desobediencia". "Si esas pinturas pudieron ir a Londres o a Nueva York, pueden venir a Aragón, que es el lugar donde les corresponde", ha recalcado, entre críticas a la Generalitat por hacer "de una cuestión jurídica una cuestión política".

Desde Teruel Existe, Guitarte le ha pedido "que no reble y que no ceda", y también "que no renuncie al diálogo". "Porque si renunciamos al diálogo, perderemos el relato con el resto de los españoles", ha considerado.

Y por último, ha recordado que Teruel Existe convoca a una manifestación frente al MNAC para pedir el cumplimiento de la sentencia, y ha pedido la participación de todos los grupos parlamentarios. "No caigamos en la confrontación, mantengámonos firmes. Esto no es anticatalanismo, sino el cumplimiento del Estado de derecho", ha zanjado Guitarte.