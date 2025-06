El esfuerzo económico de las familias para conciliar este verano: "He pagado el campamento en tres plazos"

Isabel acaba de dejar a su hijo de 12 años en el Campus de Verano del Picarral, donde estará esta semana por 80 euros desde las 9 hasta las 13 horas. Sus otras dos hijas, de 18 y 15 años, son las que «lo recogen» y se encargan de cuidarlo mientras ella y su marido trabajan. «El precio se te va y tienes que elegir dejarlo con el vecino o solos en casa por no tener a nadie con quien dejarlos», lamenta esta zaragozana, que resopla al pensar en un campamento fuera de la ciudad porque «eso sí que es desorbitado», ya que «superan los 600 euros». Por ese motivo tilda de «complicada» la conciliación en esta época estival. «Hay colonias y campus pero también está el problema de la economía familiar, mucha gente no llegamos a esas posibles becas o ayudas», dice. Isabel cuenta que «hasta incluso con dos nóminas» no llegan a pagar ese «alivio» que dan las colonias, por eso aboga por que haya «más ayudas y regulación».

Unos 1.300 euros mensuales es lo que costará la conciliación en casa de Miguel. «Como lo pagas por semanas no eres consciente, pero es caro si sumas todo», advierte. Son cuatro contando con los niños, de 11 y 7 años, a quienes durante dos semanas cuidarán sus abuelos. «Después van al campus de verano otras dos semanas aquí en Zaragoza y luego nos vamos de vacaciones juntos otras dos», explica. Agosto se les hace más cuesta arriba, ya que entre él y su pareja tendrán que compaginar «una semana cada uno» para trabajar y hacerse cargo de ellos a la vez. «Te dejas 100 o 150 semana por semana con cada uno», analiza Miguel.

El caso de Beatriz representa el de muchas familias. No cuenta con apoyo familiar, porque «las abuelas están mayores», así que «es difícil conciliar desde siempre». Sus dos hijas, de 5 y 12 años, solían ir a las colonias urbanas de Zaragoza, pero este año «ya no tienen un horario tan amplio» y a las 15.30 horas tiene que ir a por ellas, por lo que «está negociando en el trabajo» el tener disponibilidad. «La mayor también se va a un campamento al Pirineo durante quince días y nos cuesta 325, pero es de una asociación por la que ya pagamos 58 euros mensuales», advierte Beatriz.

Por su parte, la elección de Ana para este verano es que sus hijos, de 11 y 8 años, coman todos los días en casa con sus abuelos al salir de las colonias en Zaragoza, donde estarán dos semanas. Como no tienen comedor, el coste es de «52 euros por niño cada semana» en el colegio Valdespartera III, donde la empresa Actex es quien las gestiona. «Tenemos suerte de que en el cole hagan colonias y de poder contar con mis padres», sostiene Ana. Su hijo mayor también se va una semana de campamento a Villanúa y su madre suspira al pensar en los «400 y algo» que cuesta los ha pagado «en tres plazos».

«Si tienes que cubrir diez semanas cuando tienes tres libres en verano, es imposible», alerta Montse. En su caso, lleva a su hijo pequeño de 7 años al campus urbano del Olivar porque son socios. «Va de 8 a 16 horas, así que nos cubre muy bien el horario laboral», cuenta. ¿La traba? Los precios «desorbitados» que conlleva esta conciliación. «Pago 354 euros por dos semanas», sentencia Montse. Su otro hijo de 16 años hasta el curso pasado iba a campamentos durante diez días por 600 o 700 euros. «No te cubren mucho el periodo vacacional y es caro. No todas las familias se lo pueden permitir», asegura esta madre. Asimismo, aprovecha para denunciar que ya no opta por las colonias urbanas porque en el colegio de Valdespartera, por ejemplo, «no hay una triste sombra», dice. «Estos días, como su hermano ya es mayor, se quedan solitos en casa. Así nos vamos apañando», cuenta. Un apaño logrado, eso sí, teniendo que renunciar a algo. «Una semana me cojo yo en el trabajo, luego quince días con mi padre y en agosto ya nos vamos todos», explica.

Por su parte, desde la Federación de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos de Aragón (FAPAR) ponen de relieve el «déficit de oferta pública» de estas plazas que, a su juicio, supone «una carga para las familias». «Muchas veces los que más lo necesitan son los que menos recursos tienen para pagarse la conciliación, pero no solo en verano. A lo largo del año es la misma situación», advierte la portavoz, Nieves Burón.

Asimismo, Burón recalca que el programa Abierto por vacaciones «hasta 2011 estaba financiado por Educación», además de tener «un porcentaje de becas para los que tuvieran dificultades». Actualmente son empresas privadas como Activa, Educosport u Océano Atlántico las que gestionan estas colonias urbanas, con lo cual las familias las costean «a pelo», según Burón. Además, según sostienen desde FAPAR, «cuando había subvención había más centros públicos adheridos al programa», detalle, y esto, a juicio de Burón, no tiene otra causa que la de «no poder pagarlo», ya que «es el propio centro el que lo solicita».

Burón insiste en que de no haber esas alternativas ni apoyo familiar o de amigos, cabe la posibilidad de que «los hijos tengan que quedarse en casa solos». Y destaca en positivo el Plan Corresponsables gestionado por el Instituto Aragonés de la Mujer, el Departamento de Educación y el Ministerio, que facilita precisamente esa anhelada conciliación a las familias con hijos menores de 16 años.