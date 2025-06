Vox vuelve a hablar de "mayoría posible" en las Cortes pero el PP marca distancias

Poco o nada nuevo bajo el sol. El presidente de Aragón, Jorge Azcón, ha protagonizado la última tanda de preguntas al presidente del vigente periodo de sesiones en las Cortes de Aragón antes de el parón estival con un nuevo enfrentamiento con el PSOE, a quienes ha acusado de "mentir" sobre el viaje de Pilar Alegría a las zonas afectadas por las tormentas, y marcando distancias con Vox, que le recordaba que solo suma mayoría con ellos en la Cámara aragonesa.

El presidente aragonés, igual que el consejero de Hacienda e Interior, Roberto Bermúdez de Castro, se han distanciado de Vox, tanto al hablar de sanidad, como de la ley Trans -a propuesta de Chunta Aragonesista- como de la gestión de las emergencias en la comunidad. El último pleno ordinario del curso deja un sabor bronco que cada vez disipa más aquello de que Aragón era tierra de pactos, y su hemiciclo, la envidia de la política nacional embarrada del Congreso y la Asamblea de Madrid.

El líder del Ejecutivo aragonés ha acusado al PSOE de "mentir" sobre el viaje de la secretaria general del PSOE Aragón y ministra del Gobierno de España, Pilar Alegría, a los municipios afectados por las inundaciones. "Fue un viaje privado", ha criticado Azcón, que se ha preguntado "cuándo lo hizo, con quién, qué localidades visitó, con cuántos días de retraso y con qué medio de transporte", tratando de devoler las críticas que ayer se centraron en su ausencia de los lugares afectados por las tormentas durante los tres primeros días, por encontrarse en Galicia, en una boda.

El portavoz del PSOE, Fernando Sabés le recordaba a Azcón que "sin responsabilidad, no hay compromiso" y denunciaba que el jefe del Ejecutivo aragonés "no tiene compromiso con Aragón". "Primero, sus compromisos, una boda y un festival; luego los de su partido, y cuando ya no tenía otra cosa que hacer, activa a la UME tres días después", ha denunciado.

El portavoz del PSOE, Fernando Sabés, responde a Azcón. / CORTES DE ARAGÓN

En el turno de pregunta de sus exsocios, el portavoz de Vox y exvicepresidente del Gobierno, Alejandro Nolasco, volvía a recordarle al presidente que ambos "forman una mayoría posible en esta Cámara". Sin embargo, a tenor de las palabras que se han pronunciado en el hemiciclo aragonés, esa mayoría sigue tan lejos como lo estaba cuando no se logró aprobar el presupuesto para 2025.

"Llámeme y lo hacemos. Mañana mismo. Usted podría ser el presidente que cambiara la sanidad en Aragón", le ha animado Nolasco, que ha llegado a hablar de "sanidad de guerra" por la falta de recursos que adolece el sector. Pero Azcón le ha recordado que esa mayoría "posible" es la que permitió aprobar los presupuestos de 2024 "con un 10% más de presupuesto en Sanidad" y le ha reprochado que "copie" los discursos "de la izquierda".

Tampoco se le ha acercado al abordar la aplicación de la ley Trans de Aragón. El portavoz de Chunta Aragonesista, José Luis Soro, le ha pedido al presidente que "desarrolle e implemente" la ley, aprobada en 2018 también por el PP, "antes de que le arrastrara la ultraderecha de Vox". Con representantes del colectivo asistiendo al peno desde la tribuna, en el día antes del Orgullo, el portavoz de IU, Álvaro Sanz, le ha pedido a Azcón que "aclare si va a derogar o reformar la ley", como reflejaba el pacto de gobierno con Vox.

Y Azcón se ha quedado en mostrar su "compromiso" con el colectivo LGTBI, sin concretar qué hará con las partes por desarrollar de esta norma. "El Gobierno de Aragón que yo presido va a tener el mismo trato para cualquier persona, independientemente de su condición sexcual, o su expresión de género. Aragón es una tierra que entiende la diversidad y este Gobierno no tiene ninguna duda respecto de defender los derechos del colectivo LGTBI", ha defendido.

Otra de las cuestiones en las que Vox intercedió con su paso por el Gobierno de Aragón y que todavía no ha cambiado, es en las cuestiones relacionadas con el cambio climático. Por ejemplo, desapareció la dirección general con este nombre. Apenas quince días después de las tormentas que dejaron inundaciones en los municipios de Zaragoza y Teruel, en un fenómeno extraordinario vinculado directamente con el cambio climático, el diputado de IU, Álvaro Sanz, le reclamaba al líder del Ejecutivo "políticas transversales" para afrontarlo. "Desde que los negacionistas de la ultraderecha salieron de su gobierno, creemos que estas políticas no llevan el ritmo que deberían", ha denunciado Sanz.

Y Azcón ha salido por la tangente. Recordando sus tiempos de alcalde, ha defendido que fue quien impulsó el "mayor proyecto" de la ciudad contra el cambio climático, según él, el bosque de los zaragozanos. "Nosotros invertimos 10 millones en reforestación, vamos a plantar dos millones de árboles para captar 400.000 toneladas de CO2. Es 13 veces más de lo que se invertía cuando ustedes apoyaban al PSOE", ha criticado. Un día más, en el último pleno ordinario del curso, cunde el choque y el enfrentamiento.