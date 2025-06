Domingo de temperaturas altas en todo Aragón: Zaragoza superará los 40 grados

Después de un sábado de mucho calor, todo Aragón vivirá este domingo una jornada de altas temperaturas que en Zaragoza pueden superar los 40 grados. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) anuncia cielos despejados en general en la comunidad, con nubosidad de evolución diurna en el Pirineo y el sistema Ibérico, donde no se descartan chubascos ocasionalmente con tormenta por la tarde.

Por capitales de provincia, el mercurio oscilará entre los 22 grados de mínima y los 37 de máxima en Huesca, los 19 y los 36 grados de Teruel y entre los 23 y los 41 en Zaragoza, según la Aemet.

La temperaturas mínimas irán en ligero ascenso o sin cambios, según la agencia, y las máximas sin cambios, con valores elevados. El vientos soplará flojo de dirección variable, aumentando por la tarde a moderado, del noroeste en el valle del Ebro y del norte en el sistema Ibérico.

La predicción para el comienzo de semana no apunta a 40 grados, pero se quedará cerca porque en ciudades como Zaragoza se preven 39 grados. Para el lunes, en Aragón habrá cielos despejados en general, con nubosidad de evolución diurna, especialmente en el Pirineo y sistema Ibérico, donde no se descarta algún chubasco ocasionalmente con tormenta por la tarde.

El martes, cielo poco nuboso o despejado, con nubosidad de evolución diurna, especialmente en el Pirineo y sistema Ibérico, donde se esperan probables chubascos ocasionalmente con tormenta por la tarde, sin descartar en puntos de zonas colindantes.