Manifestación en Zaragoza, el Orgullo del Ebro abraza al de Budapest: "Amar no entiende de género"

Tan insoportable es el calor que azota este sábado la ciudad de Zaragoza como el veto que el presidente de Hungría, Viktor Orbán, ha impuesto a la marcha del Orgullo en Budapest. Allí, a orillas del Danubio, decenas de miles de personas han desafiado la anacrónica cruzada del líder ultraderechista contra los derechos del colectivo LGBTI. Y aquí, junto al Ebro, miles de gais, lesbianas, bisexuales, trans, intersexuales y queers les han brindado un apoyo masivo con una manifestación en defensa de sus derechos, sí, pero también de la democracia que ha permitido integrar el amor libre en la sociedad de Occidente.

Sin orgullo no hay democracia lleva por lema la marcha central que este año, como todos los 28 de junio, ha sacado a las calles a personas de toda condición para defender su identidad, sus preferencias sexuales, en definitiva, su libre elección de vida. Claudia Tremps y Karina Cukierska han ido a la manifestación por primera vez. A sus 17 años, entienden que es importante "reivindicar en voz alta" los derechos adquiridos. "Simplemente por ser lo que somos y decir lo que decimos nos han matado hasta hace poco. Y eso sigue pasando", lamentaba Tremps, con una bandera trans anudada al cuello. "No es complicado entenderlo: amar no entiende de género y el amor no es un concepto que se puedan apropiar según qué gente", explicaba.

La pancarta inicial que ha liderado la manifestación por Zaragoza. / JAIME GALINDO

Miles de personas de toda condición han recorrido las calles del centro de la capital aragonesa portando pancartas, banderas y abanicos (muchos abanicos; 39 grados a las ocho de la tarde marcaba el termómetro de la plaza Paraíso) arcoíris. Nos vemos en el infierno. El cielo para los armarios, rezaba un cartel sujetado por un chico. "Seguimos siendo un colectivo vulnerable e invisibilizado. Está habiendo un repunte brutal de agresiones y de acoso que acaban en suicidios de menores. A mí me preocupa mucho en los colegios: se están dando situaciones que no se vivían desde hace 20 años en las aulas", lamenta David Pelliz, que trabaja como educador y conoce bien la deriva que lleva el asunto.

Dos eran las marchas previstas. La primera, más multitudinaria, ha partido a las 20.00 horas de la plaza Aragón para recorrer el paseo Independencia, bajar por el Coso y la calle Alfonso hasta llegar a Espoz y Mina. La marcha ha seguido por la calle Don Jaime I para culminar en la plaza España, donde se ha leído un manifiesto que denuncia la "peligrosa espiral" en la que Aragón, como el resto de Europa y América, está inmersa porque "la ultraderecha señala a la comunidad LGTBIQ+, a la población migrante o a quienes hablan idiomas o profesan religiones que no les gustan como culpables de todos los males sociales". La segunda de las manifestaciones es la del Orgullo Crítico, de marcado carácter anticapitalista, ha partido sobre las 19.30 horas desde la plaza del Portillo para unirse a la manifestación principal a la altura de la calle de San Roque.

A nadie se le puede escapar que hace 20 años que el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero legalizó el matrimonio homosexual. Y eso también estaba presente en las reivindicaciones, aludiendo a que no hay opción a dar marcha atrás a los avances logrados desde que las primeras manifestaciones, que se remontan a los disturbios de Stonewall en 1969, cuando una redada policial en un bar de Nueva York dio lugar a protestas del colectivo LGBTIQ+ contra los abusos y la discriminación sistemática.

La Plataforma 28J, convocante de la manifestación, está integrada por Chrysallis, Cierzo, Elaios, Magenta, Somos y Towanda, la FABZ, SOS Racismo, OM SIDA, CGT, CCOO, OSTA, UGT, CHA, IU, Sumar, PCE, Podemos, PSOE y ZeC. Con el calor dando un respiro, el ambiente se trasladará esta noche hasta el barrio de El Gancho, donde Las Babylon's pondrán la nota musical con motivo de las fiestas del barrio.